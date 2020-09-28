Страх и ненависть Зеленского: самоуправляемый клоун на веревочках

Президенты – тоже люди. Только волею избирателей поднятые на вершину власти. И у них есть свои страхи. Есть они и у Владимира Зеленского.

Говорят, что Леонид Кучма, при правлении которого было несколько масштабных акций протеста, кульминацией которых стал Оранжевый майдан, боялся войти в историю кровавым диктатором, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Потому в 2004-м он отказался от советов разогнать протесты – что и обеспечило мирную передачу власти», – пишет Сетевой Оракул.

У Виктора Ющенко тоже были свои страхи. Главный из них – боязнь раскола страны. Во время президентской предвыборной гонки 2004-го на украинцах была испытана технология регионального раскола, и эту рану приходилось заживлять.

«Отсюда, по всей видимости, и шатания Виктора Андреевича между политическими элитами, представлявшими запад и восток страны», – отмечает Сетевой Оракул.

Последние в итоге окрепли и взяли реванш на президентских выборах 2010 года.

Были страхи и у Януковича. И немало. При его президентстве ходили слухи о том, что некие алтайские шаманы напророчили ему покушение.

«По конспирологической версии, эта фобия и могла подтолкнуть «проффесора» к побегу из революционного Киева», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Впрочем, Янукович потерял власть совсем не из-за фобий.

«А из-за жадности «семьи», чьи аппетиты настроили против нее все остальные олигархические группы», – отмечает Сетевой Оракул.

«А резкий разворот в сторону России после обещанной ассоциации с Евросоюзом сыграл роль детонатора», – добавил он.

Петр Порошенко, которому история определила стать «президентом войны», остерегался нового Майдана. И уже не мирного.

«Потому Петр Алексеевич, с одной стороны, активно поддерживал ветеранов войны, а с другой – с опаской относился к пассионариям из числа военных, особенно добробатовцев», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Владимир Зеленский также подвержен к фобиям. Самыми заметными из них являются три – боязнь прослыть коррупционером, страх потерять народное обожание и боязнь перед патриотами.

«Идя во власть, Владимир Александрович пообещал сложить полномочия, если его заподозрят в коррупции», – отмечает Сетевой Оракул.

«Это очень серьезное обещание, поскольку сам президент может и не заниматься коррупционными деяниями, а вот его окружение – вполне», – добавил он.

За последнее время в сторону Зеленского полетело сразу несколько обвинений. Только одно связано с ним лично, остальные – с его соратниками.

«Напомним, 7 июля председатель НАПК Александр Новиков составил и вручил Зеленскому два административных протокола в связи с непредставлением сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии», – подчеркивает Сетевой Оракул.

После этого президент внес необходимые изменения и задекларировал более 5 млн грн доходов от покупки ценных бумаг.

«Но на забывчивость главы государства отреагировала и бдительная общественность: на президентском сайте была зарегистрирована электронная петиция о его отставке», – отмечает Сетевой Оракул.

Зеленский ответил на нее: признал ошибку, заявил, что корыстных намерений не имел, потому любых решений в соответствии с данной петицией не планируется. То есть уходить в отставку отказался.

«И если в этом случае ошибка действительно была быстро исправлена и обвинять лично президента в коррупции пока повода нет, то его соратники такие поводы дают», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Здесь и история со взяточничеством нардепа-«слуги» Александра Юрченко, на которую Зеленский отреагировал очень нервно, что, впрочем, не помешало оскандалившемуся депутату выйти на свободу под залог, и вскрывшиеся благодаря журналистам факты трудоустройства родственников помощниками «слуг» в парламенте, и публикации в СМИ о якобы финансировании президентской партии олигархами.

На одну из таких публикаций на сайте «Украинской правды» в Офисе президента отреагировали с заметной нервозностью.

«В частности, там призвали украинских политиков «не привносить российские пропагандистские вбросы в официальный документооборот в стране», а также посоветовали журналистам не забывать, что «анонимные источники или крупные бизнесмены используют вас для продвижения своих узких и нередко коррупционных интересов», – отмечает Сетевой Оракул.

«Что ж, заявление в стиле «вы все врете» только раззадорит расследователей», – уточняет он.

Совсем свежую историю с коррупционным душком о якобы поддержке Зеленским сигаретной монополии компании «Tedis Украина» рассказал журналист Юрий Бутусов.

«А еще есть дурно выглядящая история с желанием поуправлять в ручном режиме госпредприятием «Энергоатом», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Остерегается Зеленский и патриотов. Уже не единожды власть меняла свою позицию после акций протеста ветеранов и активистов против капитуляции, даже совсем малочисленных.

«Либо ей приходилось объяснять, что сдаваться на милость стране-агрессору Украина не собирается», – отмечает Сетевой Оракул.

Правда, и выполнять одно из главных требований протестующих – отправить в отставку главу ОП и ключевого переговорщика по вопросам Донбасса Андрея Ермака – Зеленский пока отказывается.

«Как, впрочем, отказывается и форсировать события с выборами в ОРДЛО по российскому сценарию, чтобы не вызвать очередную волну гнева патриотов», – подчеркивает Сетевой Оракул.

И третья, возможно, самая большая фобия Зеленского – страх потерять народное обожание. Это страшно для любого артиста, даже если его занесло в президенты.

За полтора года украинцы уже поняли, что Зеленский – точно не киношный Голобородько.

«Но его нынешний рейтинг хоть и значительно упал со дня избрания, однако все еще держится очень высоко», – отмечает Сетевой Оракул.

«То есть запас народной любви еще не исчерпан. И вот чего в ней больше – позитивных воспоминаний о Зеленском из «Квартала» или оценок его президентской деятельности, сказать сложно», – добавил он.

Впрочем, как доказывает история наших президентов, самая большая для них беда может подкрасться оттуда, откуда ее не ожидали. Б

удет ли «черный лебедь» Зеленского связан с его фобиями или свою роль сыграет, например, экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, предсказать, естественно, невозможно.

«Тем интереснее будет узнать, чем все закончится. Публика в предвкушении», – подытожил Сетевой Оракул.