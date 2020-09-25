Казарин: Кому в Украине не нужно будущее

В Украине на сегодня существует сразу две пятые колоны стремящиеся к реваншу. Одна торгует ностальгией, вторая привыкла воспринимать Украину как офис.

В последнее время в Украине активизировались пророссийские силы, стремящиеся к реваншу и уничтожающие государственные институты. В настоящее, в Украине можно обнаружить сразу две пророссийские пятые колоны, пишет в своем Telegram-канале «Kazarin» журналист и публицист Павел Казарин.

«У Кремля в Украине есть сразу две пятых колонны», – пишет публицист.

Одну из них мы хорошо знаем. Они торгуют ностальгией. Ненавистью к переменам. Третье десятилетие подряд они загоняют свой электорат в гетто, чтобы затем монопольно продавать ему просроченное.

«Их лозунги обращены в прошлое. Их завтра попахивает вчерашним», – отмечает Казарин.

Они похожи на коммивояжеров, продающих доверчивым старикам чудодейственные капли от смерти. Капли не работают – но это меньше всего заботит продавца. Эти политики похожи на паразитов.

«Их выживание возможно лишь благодаря чьей-то смерти. И вот уже три десятилетия они мумифицируют колониальную память – чтобы раз за разом выигрывать тендер на роль «любимой жены Кремля», – подчеркивает Казарин.

2014-й для них стал настоящей трагедией. Но дело вовсе не в списках погибших и покалеченных. Оккупация территорий лишила их нескольких миллионов голосов – и отняла возможность раз за разом ставить под контроль украинский парламент.

«Их электорат остался в Крыму и на Донбассе – и оттого пророссийская опухоль в украинском парламенте сократилась в разы. Они не способны сформировать самостоятельное большинство – и оттого вынуждены искать союзников», – отмечает Казарин.

«И они их нашли», – добавил он.

Вторая пятая колонна Кремля нам всем хорошо знакома. Ее ряды состоят из тех, кто привык воспринимать Украину как офис.

«Те, кто зарабатывает на монополиях и нечестной конкуренции. Те, кто сделал капитал на политической коррупции. Их жизненное кредо сводится к фразе «Техас должны грабить техасцы» – и потому ситуативно в 2014-м они могли оказаться на украинской стороне», – подчеркивает Казарин.

Они могли оказаться там лишь потому, что вторжение угрожало их активам. Капитализации. Образу жизни. Потому что приход российских флагов сулил подконтрольным им бизнесам глобальный передел.

«Внутривидовая борьба с российскими олигархами вовсе не входила в планы украинских – и потому в нашей памяти еще свежа история об их показном патриотизме и нарочитой боевитости», – отмечает Казарин.

С той поры прошло шесть лет. И оказалось, что бегство от России поставило Украину в новую для страны ситуацию. Война лишила Киев «второй тумбочки с деньгами».

«Осталась одна единственная – западная. Из которой выдавали транши только лишь под обязательства», – подчеркивает Казарин.

В западный райдер входили реформы. Прозрачные госзакупки. Рыночные зарплаты для госслужащих. Европа начала учить Украину правилам гигиены и хорошим манерам. Основам экономики и права.

«Требовала мыть руки перед едой и чистить зубы перед сном. Каждый усвоенный урок вознаграждался финансовым траншем. А угроза его потери обрекала Украину на почти гарантированную катастрофу», – отмечает Казарин.

Мотивы Европы были понятны. Нет смысла иметь на границе многомиллионную нищую страну. Такое соседство чревато нелегальной миграцией, контрабандой и ростом преступности.

«Бремя белого человека» на новый лад – помоги соседу встать на ноги, чтобы он не стал для тебя источником проблем. Ускоренный опыт социально-экономического взросления в масштабах страны. Ничего нового. Ничего удивительного», – подчеркивает Казарин.

Но в том и особенность, что вся эта новая реальность меньше всего выгодна тем, кто привык зарабатывать на прежних правилах игры. От которых все жители страны проигрывали по чуть-чуть, а выигрывали некоторые – но много.

«Если первая пятая колонна состоит из тех, кто мечтает видеть Украину на российской орбите, то вторая пятая сформировалась из тех, кто не хочет ее видеть на европейской», – отмечает Казарин.

И теперь они заключили ситуативный союз. Задача которого – сохранить Украину в прежней буферной зоне. Одни хотят реванша. Другие не хотят прогресса.

«И теперь мы следим за тем, как новая коалиция обнуляет все немногочисленные достижения страны последних лет», – подчеркивает Казарин.

Под снос идет антикоррупционная система. Кадровая политика. Прозрачность и конкурентность. Вместо этого нам рассказывают о коварном западе и внешнем управлении. Требуют праздника непослушания.

«Кормят европофобией и теориями заговора. В ход идет не только ностальгия по прошлому, но еще и сознательно культивируемая ненависть к сложным рецептам», – отмечает Казарин.

Независимостью объявляют суверенное право ходить по граблям.

«Их победа будет означать наше поражение. Стране вновь пропишут обезболивающее вместо лечения. Успокоительное вместо лекарств», – подчеркивает Казарин.

Опухоль пытается взять реванш за годы химиотерапии – и нет смысла пытаться с ней договориться. Война идет на два фронта: адепты прошлого и настоящего объединили усилия для борьбы с будущим.

«И если вы продолжаете считать, что в стране лишь одна пятая колонна – вы ошибаетесь», – отмечает Казарин.

«Отныне их две», – подытожил Казарин.