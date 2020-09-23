Смелых нет: «Северный Поток-2» распугал всех страховщиков

Американские санкции против «Северного потока-2» реально работают и ощутимо бьют по амбициям и планам Кремля. Проблема возникла со страхованием проекта.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев выступила с заявлением, в котором содержится отказ от страховки судов, участвующих в строительстве «Северного потока-2», пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Члены клубов должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в беззаконную деятельность или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушение санкций» – утверждается в обнародованном группой документе.

Таким образом, «Северный поток-2» практически официально объявлен незаконным проектом, с которым не должен иметь дела уважающий себя бизнес.

«Отказ от страховки – это серьезный удар по любому предприятию, которое захочет содействовать реализации амбиций Владимира Путина и планам российского президента по изоляции Украины и лишению нашей страны транзитного статуса», – пишет публицист.

Таким образом, стоит признать, что американские санкции, направленные на приостановку дальнейшего строительства альтернативного российского газопровода, работают.

Становится ясно, что имел ввиду государственный секретарь США Майк Помпео , когда говорил о стремлении Соединенных Штатов создать широкую международную коалицию для противодействия строительству газопровода.

«Речь не обязательно должна идти о коалиции государств. Как видим, на государством уровне идеи противодействия строительству «Северного потока-2» отнюдь не всегда встречает понимание», – отмечает Портников.

В Германии после эмоциональной реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального – тогда немецкие политики даже заговорили о санкциях против «Северного потока-2» – вновь раздаются заявления о том, что не нужно смешивать политику и экономический интерес.

«Об этом же говорил австрийский президент Александр ван дер Беллен в ходе своих переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским», – подчеркивает Портников.

«Но если нельзя надеяться на государство, почему нельзя получить поддержку у частного бизнеса? Тем более, когда этот бизнес не заинтересован в убытках, связанных с американскими санкциями», – добавил он.

До последнего времени именно крупный бизнес был главным лоббистом путинского проекта – потому что зарабатывал на строительстве и рассчитывал зарабатывать на транзите.

«И то, что эти прибыли придётся делить с окопавшимися в Кремле международными преступниками, отравителями, агрессорами и коррупционерами, мало кого волновало», – отмечает Портников.

«Но теперь появился другой бизнес, который не хочет терять свои деньги», – добавил он.

И позиция этого бизнеса может оказаться не менее весомой для правительства, чем позиция лоббистов кремлёвских интересов.

«Она может похоронить «Северный поток-2» и сделать неосуществимыми надежды Владимира Путина на большую войну против Украины», – подытожил Портников.