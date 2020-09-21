Пчелы против меда: как депутаты с непотизмом боролись

Рада запретила близким родственникам становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней. Теперь на очереди ОП, Кабмин, прокуратура и суды?

Согласно законодательной инициативе, авторами которой выступили три оппозиционерки из «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, Ирина Геращенко и Ирина Фриз, близкими лицами определены, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы»: муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной и двоюродный братья, родная и двоюродная сестры, родной брат и сестра жены (мужа), племянник, племянница, родной дядя, родная тетя, дед, бабушка, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, отец и мать жены (мужа) сына (дочери), усыновитель или усыновленный, опекун или попечитель, лицо, находящееся под опекой или попечительством указанного субъекта.

«В этом списке нет кумовьев. Что и понятно: поди найди, кто у кого крестил детей. Хотя в украинской политической традиции именно крестные отпрысков политиков и бизнесменов зачастую получают куда большие преференции, чем кровные родичи», – пишет Сетевой Оракул.

Здесь можно вспомнить предвыборное обещание нынешнего президента Владимира Зеленского не назначать на высокие должности кумовьев. В мае этого года во время пресс-конференции журналисты напомнили президенту его же слова.

«В ответ Зеленский апеллировал: кумовьев и не назначал, а что касается его близкого друга Ивана Баканова во главе СБУ, так в стране «кадровый голод». И вообще – «такого честного главы СБУ в Украине никогда не было», – отмечает Сетевой Оракул.

У Зеленского о друзьях и кумовьях спросили не просто так. Немного ранее журналисты одного из изданий подсчитали, сколько «кварталовцев» и их родственников получили должности при «зеленой» власти.

«Вспомним только знаковых персонажей: Сергей Шефир, Андрей Ермак, Сергей Трофимов, Игорь Костюк ушли работать на Банковую, мандаты народных депутатов от «Слуги народа» получили Юрий Корявченков, Роман Грищук, Максим Ткаченко, Ольга Руденко, Александр Кабанов», – подчеркивает Сетевой Оракул.

«В Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вошла Татьяна Руденко, сестра депутатки Ольги Руденко», – уточнил он.

Но это список далеко не полный. Впрочем, можно отметить еще ряд персон.

«А относительно недавно и.о. главы Антимонопольного комитета Зеленский назначил свою землячку Ольгу Пищанскую. Ее сестра Светлана Пищанская получила известность после расследования телеканала «Прямой», где, в частности, указывалось, что она управляет делами Зеленского в Италии и является спонсором «Слуги народа», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Приобщились к власти и многие другие личности, связанные с нынешним президентом по бизнесу, друзья детства, друзья друзей и так далее. Есть и кумовья.

«Не самого гаранта, а его близких соратников. Так, кумой Корявченкова называют депутатку-»слугу» Елену Криворучкину, а нардеп Николай Тищенко и не скрывает своего кумовства с Андреем Ермаком. Кстати, о Корявченкове», – отмечает Сетевой Оракул.

Принятый парламентом закон о родственниках ударит по Корявченкову напрямую: его супруга Татьяна помогает мужу в парламенте на общественных началах. Теперь жену придется увольнять.

«Видимо, поэтому Юзик и не голосовал за окончательный вариант закона», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Страшно даже подумать, сколько эшелонов родственников и друзей депутатов и различных чиновников высшего звена въедет в местные советы по итогам выборов 25 октября.

«Недавно исключенный из монобольшинства Гео Лерос опубликовал часть списка выдвиженцев от партии власти на киевских выборах», – отмечает Сетевой Оракул.

«И сделал вывод: «Кандидаты от штаба — люди Ермака, Тищенко и их корешей», – добавил он.

Читатель скажет: непотизм в украинской политической элите всегда признавался нормой. Это правда, однако «зеленая» власть декларировала новую кадровую политику, где на руководящие должности и в депутаты людей будет привозить социальный лифт.

«Возможно ли, что еще при нынешней власти на законодательном уровне будет введен такой же запрет на родственников на должностях в исполнительной и других ветвях власти, какой ввели для депутатов всех уровней?», – подчеркивает Сетевой Оракул

Чтобы табу распространялось на сотрудников президентского Офиса, членов правительства и прочих наделенных властью деятелей. По всей видимости, люстрации «своих хлопцев» украинцы от новых лиц не дождутся.

И не потому, что надо писать, согласовывать и принимать закон, а это длительная процедура (законопроект Сюмар, Геращенко и Фриз ждал своего часа почти год), просто таких планов, похоже, и не было изначально. Вспомните сериал «Слуга народа».

«У «народного президента» Василия Голобородько на должностях оказались одноклассники и даже бывшая жена», – подытожил Сетевой Оракул.