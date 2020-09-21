Газовое оружие Путина: Кремль активизировал свою агентуру в Германии

Путин использовал свое главное оружие в Европе – поставки газа и завершение строительство «Северного потока-2». Для это задействована агентура влияния.

История со строительством «Северного потока-2» пока выглядит лучшей иллюстрацией нежелания ведущих политических и предпринимательских кругов ЕС решительно противостоять агрессивным действиям Кремля, пишет на страницах «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«Немецкий Бундестаг отложил голосование по постановлению, согласно которому должно быть четко определено отношение парламентариев к судьбе газопровода «Северный поток-2», – пишет публицист.

К рассмотрению Бундестага предложено две резолюции, диаметрально противоположного содержания. Одна из них предусматривала прекращение строительства газопровода, а вторая – любое содействие продолжению этого строительства.

«И достаточно красноречивым является тот факт, что обе резолюции были предложены оппозиционными фракциями», – отмечает Портников.

Первая, авторы которой настаивали на остановке строительства «Северного потока-2», была вынесена на рассмотрение парламентариев представителями фракции «Союз 90/Зеленые».

«А постановление, которое предусматривало содействие строительству газопровода, предложено правопопулистской партией «Альтернатива для Германии», – подчеркивает Портников.

«Казалось бы, что общего у этой политической силы и путинского режима?», – уточнил он.

Но общее есть – это неприятие единой Европы, демократических идеалов как главных ценностей континента.

Ну и в «Альтернативы для Германии» собственный политический расчет. Главными сторонниками продолжения строительства газопровода сегодня являются элиты восточных земель ФРГ, там, где эта партия сейчас ведет борьбу за голоса электората и рассчитывает на новые успехи.

«Так что с точки зрения правопопулистив, они просто защищают рабочие места своих потенциальных избирателей без всякого риска для собственной репутации», – отмечает Портников.

Но то, что варианты постановления Бундестага относительно судьбы «Северного потока-2» предложены фракциями, которые не входят в правительственную коалицию, также показательный момент.

«Немецкое правительство не спешит определяться со своим отношением к будущему газопроводу», – подчеркивает Портников.

На первый план вышли другие новости

В первые дни после отравления российского политика и оппозиционного активиста Алексея Навального нужно было демонстрировать жесткую позицию в отношении режима, который не гнушается химическим оружием в борьбе с собственными критиками.

Такой реакции требовало обеспокоенное общественное мнение.

«Даже канцлер Ангела Меркель, известная своей поддержкой проекта, заговорила о возможных санкциях против «Северного потока-2», но подчеркнула, что такое решение должно быть европейским, а не немецким», – отмечает Портников.

Но сейчас эмоции немного успокоились, Навальный понемногу выздоравливает, на первый план вышли другие новости. И уже не является чем-то постыдным сказать, что не нужно сочетать санкции против России с судьбой «Северного потока-2», ведь это «чисто коммерческий проект».

«Если именно такие слова высказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским его австрийский коллега Александр ван дер Беллен, так почему такая точка зрения не может снова стать решающей в настроениях немецкого политического истеблишмента?», – подчеркивает Портников

Газ – не пармезан

История со строительством «Северного потока-2» пока выглядит лучшей иллюстрацией нежелания ведущих политических и предпринимательских кругов Европы решительно противостоять агрессивным действиям Кремля.

«Можно выступать с жесткими заявлениями, осуждающими российские действия», – подчеркивает Портников.

Можно жертвовать интересами тех экономических отраслей, которые не являются стратегически важными для европейского рынка – да и то, если речь идет не о западных санкциях, а о российских антисанкциях, обо всей этой анекдотической истории с итальянским пармезаном.

«Но газ – не пармезан», – подчеркивает Портников.

Когда речь идет об энергетических интересах, можно забыть и об аннексии Крыма, и о войне на Донбассе, и о серии отравлений политических оппонентов и бывших разведчиков, и о поддержке авторитарного режима в Беларуси.

«Можно забыть обо всем – лишь бы достроить «Северный поток-2», – отмечает Портников.

И речь идет даже не о необходимости дополнительных объемов газа для Германии, Германия как раз газом обеспечена. Речь идет о конкуренции за транзитные доходы, ради которой можно пренебречь принципами и политической целесообразностью.

Можно даже уступить экономическим смыслом – потому что в наше время, время конкуренции в отрасли сжиженного газа нет никакой необходимости в дополнительных трубах.

«Но у некоторых есть желание заработать дополнительные деньги», – подчеркивает Портников.

И вот в жертву этому желанию можно, оказывается, принести те принципы, на которых базируется Европейский Союз.

«И вновь продемонстрировать Владимиру Путину, что пока в его руках нет, не ядерный саквояж, а кран Газпрома, он может позволить себе на континенте и в собственной стране все, что ему заблагорассудится», – подытожил Портников.