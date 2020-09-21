Тихановская соревнуется с Лукашенко в подлизывании к Путину

Тихановская проявляет феноменальное лизоблюдство по отношению к Путину, в надежде, что он поможет ей занять место главы Беларуси Лукашенко.

По мере того как координаторы заводят беларуский протест во все большее подобие «венесуэльского цирка», представляющего собой эффектное зрелище с десятками и даже сотнями тысяч недовольных властью, готовых каждые выходные выходить на улицы, но при этом не добиваясь никакого результата, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так называемые лидеры протеста и власти Беларуси начинают борьбу за лояльность единственного человека который сейчас контролирует судьбу РБ – Владимира Путина», – пишет военно-политический обозреватель.

Напомню, что буквально неделю назад жена одного из лидеров оппозиции экс-кандидата на пост президента РБ Валерия Цепкало Вероника Цепкало в интервью «Новое время» разразилась потоком лизоблюдства по отношению к Владимиру Путину, расхваливая диктатора и фактического убийцу не только тысяч украинцев, но и чеченцев, грузинов, сирийцев и представителей других народов, в странах которых Кремль реализовывал свои реваншистские, захватнические амбиции.

«Ну и вершиной подхалимажа стало то, что Вероника Цепкало напророчила мудрому и не имеющему аналогов в мире Путину образ национального героя беларусов…», – отмечает Коваленко.

И вот, не прошло и полгода, а всего-то считанные дни, а уже Светлана Тихановская, пользующаяся сейчас гостеприимством Литвы и лояльностью европейских СМИ и западных политиков, в своем интервью, называя Путина «господином» и мудрым политиком, отметила, что с президентом России нужно договариваться.

«В принципе, я этому абсолютно не удивлен. Ведь еще тогда когда оголтелая поддержка беларуской оппозиции среди нашего населения не была мейнстримом я смотрел несколько абстрагировано на то, как Кремль формировал в Беларуси то, что сейчас и гордо называется «оппозицией», – подчеркивает Коваленко.

Бабарико, Цепкало, Тихановский/Тихановская и прочая когорта марионеток Кремля, финансируемая по линии «Газпрома», обеспеченные медиа поддержкой ресурсами Алишера Усманова и в ходе протестов тотальным содействием российских аккаунтов в социальных сетях, рассчитывали на гарантии от России в вопросе прихода к власти.

Причем напомню, что наличие в Беларуси накануне выборов боевых групп из состава т.н. ЧВК «Вагнер» указывало на то, что гарантии эти подкреплялись фактором кровопролития в ходе протестов.

«В свою очередь, кровопролитие могло стать поводом для России вмешаться под определенным предлогом в ситуацию в РБ, которую якобы дестабилизирует коварная «рука Запада» и ввести войска», – отмечает Коваленко.

Но после ареста «вагнеровцев» и полной переигровки сценария, с выходом на передний план человека, который считался не просто «серым кардиналом» беларуской политики, но и в принципе избегал публичности, Виктора Лукашенко, позиции марионеточной оппозиции пошатнулись.

«В Кремле сейчас рассматривают два варианта дальнейшей судьбы Беларуси, а именно, с сохранением власти Александра Лукашенко, но фактическим управлением страны из Кремля через Виктора Лукашенко, либо размещением у руля кухарки и ее команды сплетниц с лавочек», – подчеркивает Коваленко.

И если рассматривать оба варианта, то Виктор Лукашенко, избегавший конфликтов с Кремлем в отличие от его отца, и сейчас контролирующий практически весь силовой сектор РБ за исключением ряда отделов КГБ, в которых уже начались чистки, смотрится куда более приемлемым, чем те, кто в глазах силовиков – пустое место.

«А именно контроль силового сектора для Москвы крайне важен в рамках реализации сценария поглощения Беларуси», – отмечаеит Коваленко.

В случае ставки Кремля на действующую власть судьба «оппозиции» становится не столько туманной и призрачной, сколько весьма определенной. Ведь набрать кухарок и свадебных фотографов для создания еще одной «оппозиции» для Кремля – не сложно, а вот контроль силовиков и лояльность «серого кардинала», на нынешнем этапе аншлюса – куда ценнее.

«А потому, то неистовое лизоблюдство, которое охватило беларускую оппозицию, буквально каждая героиня которой готова чуть ли не родить Путину сына, явление вполне ожидаемое. Ведь кухарки поняли, что в нынешних реалиях они движутся по линии слива, а те, кого сливают, обычно долго не живут», – подчеркивает Коваленко.

Но, лично для меня остается до сих пор в этой истории без ответа лишь один вопрос.

«Почему европейские СМИ, европейские политики и в первую очередь представители Литвы, скрывающие и обхаживающие Свету Тихановскую, не реагируют на то, что их «беженка» игнорирует вопросы о Крыме, отказываясь его называть оккупированной Россией территорией Украины и в своих интервью, на каждое произнесение фамилии Путин, выдает дюжину «господин»?», – отмечает Коваленко.

«Самим не противно помогать проекту Кремля?», – подытожил он.