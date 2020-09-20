Удушение в вате: союз с «ОПЗЖ» будет концом «Слуг народа»

Коалиция с пророссийской политической силой «Оппозиционная платформа – За жизнь» похоронит политический проект «Слуга народа» и самого же президента Украины Владимира Зеленского, заявил журналист и публицист Виталий Портников в ток-шоу «Субботний Политклуб» на телеканале «Espreso.TV».

«Очень было бы важно, чтобы все партии, которые считают себя проукраинскими:«Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина»,«УДАР», «Голос», Радикальная партия, «Сила и честь», чтобы они перед местными выборами подписали декларацию, что они ни на каких условиях не будут создавать коалицию с ОПЗЖ», – отметил Виталий Портников.

На уточнение ведущей Еспресо Анжелики Сизоненко, что слуги народа в определенных голосованиях в парламенте уже создают коалицию, журналист отметил, что «слуги народа» и их политический лидер Владимир Зеленский перешли все мыслимые красные линии.

«К сожалению, я же говорю, это тоже должно быть красной линией. Но в любом случае не может быть коалиция официально сформирована в местном совете. Для того чтобы выбрать, скажем, местное руководство вместе с «ОПЗЖ», – подчеркнул Портников.

Далее публицист отмечает, что все то, что сейчас сделали «слуги народа» войдя в коалицию с политсилой Медведчука «ОПЗЖ» – хоронит политический проект «Слуга народа» Зеленского.

«Потому что в принципе слуги народа должны осознать, что это похоронит их политический проект и их президента гораздо быстрее, чем нам кажется. Потому что у всех будут открыты глаза», – уточнил Портников.

«Даже если слуги народа где-то, условно говоря, в Ивано-Франковской области сформируют коалицию с «Европейской солидарностью», а в Николаевской области – коалицию с ОПЗЖ. Эта коалиция в Ивано-Франковской области их не спасет», – добавил он.

Ведущий ток-шоу «Субботний Политклуб» уточнил, что у проевропейских политических сил, с которыми «Слуга народа» образует коалицию, возникнут диссонирующие мнения относительно доверия.

«Более того, у депутатов местных советов от ЕС будет вопрос: «Как мы можем формировать коалицию с людьми, которые там, за несколько часов путешествия от нашего региона, формируют коалицию с партией Путина?» – отметил Портников

«С людьми, которые поддерживают связи с агрессором, которые наведываются в Государственную Думу Российской Федерации, не называют войну войной, которые годами продолжают упорную деятельность по демонтажу самой украинской государственности?» – уточнил он.

Журналист Виталий Портников призвал всех представителей проукраинских политических сил подписать такую декларацию, по которой они ни при каких обстоятельствах не станут формировать коалицию с представителями пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Я сейчас вот призываю всех ответственных политиков, которые считают себя лидерами своих политических сил. Я не знаю, должен ли от Слуги народа подписывать эту декларацию Зеленский, но он ведет себя как агитатор именно этой партии», – отметил .

«Ну, возможно, председатель этой партии Корниенко. Петр Порошенко, Кира Рудик, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Олег Ляшко – я ко всем этим людям обращаюсь с требованием перед местными выборами подписать декларацию, в которой будет гарантировано, что ни при каких условиях в одном из местных советов Украины не будет создана коалиция с партиями коллаборационистского характера», – подытожил он.