Фесенко: Электорат Зеленского уходит к «ОПЗЖ» и Шарию

Политолог Фесенко рассказал, почему столь стремительно падает рейтинг президента Зеленского и что будет с Украиной дальше.

Всегда на президентских выборах есть надежды, что придет новый руководитель, все исправит, но потом выясняется, что не получается, и начинается разочарование, рассквазывает в эфире программе «Новый вечер» Дмитрия Тузова на «Радио НВ», глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«В динамике рейтинга президента Зеленского есть определенные закономерности. Есть всплески или падения (это чаще – за последний год), а есть период стабилизации и даже немного улучшений», – рассказывает эксперт.

«Такая синусоида постоянно проявляется», – добавил он

Следует отметить, что последний период стабилизации был в августе.

«Думаю, что в определенной степени это было связано с перемирием на Донбассе. Но последний опрос показывает, что снижение рейтингов продолжается», – отмечает Фесенко.

«На это безусловно влияет экономический кризис и эпидемия. Это основные факторы», – уточнил он.

Снижение рейтинга Зеленского – традиционная траектория падения популярности, обусловленная разочарованием.

«Всегда на президентских выборах есть надежды, что придет новый руководитель, все исправит, все проблемы решит, но потом выясняется, что, к сожалению, не получается, и начинается разочарование», – подчеркивает Фесенко.

«Почему при падении рейтинга Зеленского нет роста рейтингов его конкурентов?», – уточняет он.

Потому что, считает эксперт, – его основными конкурентами являются те, кто с ним боролся на президентских выборах – Юрий Бойко и Петр Порошенко, ну и Юлия Тимошенко на 4 месте.

Но те, кто за Зеленского голосовал и разочаровался в нем – хотели альтернативы, хотели новых лиц вместо старых, хотели, чтобы появилась какое-то новое политическое течение.

«И голосовать за старых они не хотят. Подобная ситуация была в конце 2016-го – в начале 2017 года», – отмечает Фесенко.

Уже было разочарование в президенте Порошенко, и был спрос на новые. Две трети избирателей тогда говорили «Мы хотим видеть новые лица, в том числе новых кандидатов на должность президента». А когда спрашивали, «кого именно?», ответа не было.

Тогда на очень короткое время лидировала Надежда Савченко, но других не называли. И вот уже в 2018 году начались замеры общественного мнения и выяснилось, что в роли новых лиц могут быть Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук.

«Но это произошло не ранее, чем за год до новых президентских выборов», – подчеркивает Фесенко.

«Вот и сейчас, я думаю, по мере снижения рейтинга Зеленского будут искать – «А кто вместо него?» или «Кто после него?». И уже ищут», – добавил он.

Даже Андрей Богдан в своем интервью, – отмечает эксперт, – назвал Дмитрия Разумкова.

Но если бы одновременно замеряли его «президентский рейтинг» и действующего президента, то и у Разумкова он, конечно, был бы значительно ниже.

«Но если место, на котором находится Зеленский, хотя бы потенциально будет освобождаться, тогда у Разумкова может появиться перспектива как у преемника», – отмечает Фесенко.

«Влияют ли недавние скандалы с внучкой Фокина, которая якобы способствовала назначению его в ТКГ и нардепом от «Слуги народа» Александром Юрченко на рейтинг Зеленского?», – уточнил он.

Да, уверен эксперт, влияют, но как яд – не сразу, а постепенно.

«Что будет дальше с рейтингом Зеленского и его основных конкурентов?», – подчеркивает Фесенко

Почти достиг рейтингового потолка Петр Порошенко – близко к тому результату, который был у него в первом туре президентских выборов – почти 17%. У Юрия Бойко может быть определенный рост.

«Потому что Зеленский много взял на выборах в русскоязычных регионах, и мы видим определенный рост рейтингов «ОПЗЖ», и там еще есть партия Шария», – отмечает Фесенко.

На этом фланге Зеленский может терять и там рост может быть, но тоже не безграничный. Потому что к Бойко идут те, кто раньше голосовал за Партию регионов.

«Основная масса сторонников Зеленского – это в основном молодые люди и люди, которые меньше интересуются политикой», – подчеркивает Фесенко.

За кого они будут голосовать потом, сказать очень трудно, – считает эксперт.

«Думаю, они будут ждать какой-то новой звезды или новой приемлемой для них альтернативы, которая может заменить Зеленского», – подытожил Фесенко.