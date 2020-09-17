Учебный президент: какие выводы следуют из краха Зеленского

В Украине при президенте Зеленском стремительно деградирует государство, институты которого которого разрушаются у всех на глазах.

Происходит упадок государства, но одновременно и усиление гражданского общества, рассказывает в эфире передачи на «Радио НВ» главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Власть у нас сейчас даже не фрагментирована, а уже атомизирована», – заявил главред.

«То, что происходит сейчас – это упадок государства, хотя в то же время – усиление гражданского общества. И это – самый фундамент нашей страны», – уточнил он.

Пока последние 30 лет государство приходит в упадок, теряет влияние и рычаги, у нас усиливается гражданское общество.

«Люди понимают, что вопросы внешней политики и внутренней политики, войны, мира зависят теперь только от гражданского общества, потому что власть шатается, подвергается любому внешнему сильному воздействию», – отмечает Бутусов.

И когда общество не вмешивается, то на эту власть может повлиять кто угодно – какой-то Медведчук, какой-то телеканал, олигарх.

«Пришло также еще одно важное понимание – это очередной учебный президент», – подчеркивает Бутусов.

Зеленского с властью и гражданским обществом вообще ничего не объединяет. Это человек виртуальный, существующий только в рейтингах, своих заявлениях, живущий виртуальной жизнью, не совмещенной с реальными проблемами государства.

«Он не пытается даже возглавить какой-то процесс, вести куда-то страну. Он просто участник информационного поля», – отмечает Бутусов.

И президент как простой участник информационного поля, президент, который не является лидером, – это для нашей страны тоже очень важный опыт.

«Поскольку люди начали понимать, что власть у них в руках и все зависит от них. Поэтому мне нравится новая песня Сергея Жадана», – подчеркивает Бутусов.

Такие творческие идеи являются основой для того, чтобы гражданское общество выдвигало что-то новое.

«Чтобы была новая альтернатива и обязательно патриотическая, а не так, как мы видим сейчас, когда президент просто боится быть патриотом, боится обидеть Путина. Это уже даже смешно», – отмечает Бутусов.

Но украинцы хорошо видят, что это просто еще один тренировочный президент.

«И мы должны сделать из этого правильные выводы», – подытожил Бутусов.