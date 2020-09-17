Зеленский лишается авторитета и доверия электората

Рейтинг украинского президента Владимира Зелинского упал ниже 30 процентов. При этом Украина стоит на пороге серьезного системного кризиса.

Только 29 процентов избирателей, которые определились с собственным выбором, готовы проголосовать за действующего главу государства, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Зеленский остается лидером симпатий украинских избирателей только потому, что в социологических опросах он по-прежнему конкурирует с бывшими участниками выборов президента.

«Но стоит появится какой-нибудь новой фигуре – а в украинских условиях такие игроки обязательно появляются ближе к выборам главы государства – как Зеленский незамедлительно превратится в аутсайдера избирательной кампании, будет значительно уступать даже тем, кого он опережает сегодня», – пишет публицист.

Потому что собственного рейтинга у Владимира Зелинского не было, нет и никогда уже не будет. Его рейтинг – это рейтинг народных ожиданий. Эти ожидания Зеленский не мог оправдать, даже если бы вдруг захотел – столь противоречивыми они были.

«Падение рейтинга президента вполне закономерно. За время, которое прошло с дня после выборов главы государства, от Зеленского естественным образом отвернулась патриотически настроенная часть его электорат, которая просто не хотела видеть того как ее избранник далек от идеалов и достижений Майдана», – отмечает Портников.

Ну а после того как Зеленский стал президентом, после того как в его окружении, в депутатской фракции «Слуг народа» появились бывшие соратники Януковича и люди с откровенно антиукраинскими взглядами, не заметить происходящего было уже очень трудно.

«От Зеленского отвернулась и большая часть пророссийского электората, которая рассчитывала, что новый президент сдаст страну Владимиру Путину», – подчеркивает Портников.

Популистская часть электората так и не дождалась социальных преференций – и ситуация стала ухудшаться с каждым днем, а тут еще некомпетентность правительства, а тут еще пандемия коронавируса.

«В результате с Владимиром Зеленским осталась секта верующих, которые еще на что-то надеются», – отмечает Портников.

«Но и количество сектантов будет уменьшаться по мере неизбежного ухудшения экономической ситуации в стране», – добавил он.

Можно было бы, конечно, написать текст о крахе популизма, о том что прививка, необходимая для излечения украинского общества от иллюзий, начинает действовать.

А эта прививка для нас не менее важна, чем прививка от коронавируса.

«Но радоваться нечему, власть теряет авторитет и популярность на фоне серьезнейших испытаний для государства и общества», – подчеркивает Портников.

Россия продолжает усилия по дестабилизации нашей страны.

С каждым днем увеличивается количество инфицированных коронавирусом, а это серьезное испытание для нашей системы здравоохранения.

«Мы на пороге экономического кризиса, если не краха», – отмечает Портников.

В этой ситуации необходимо будет принимать целый ряд непопулярных решений.

«И поэтому нам необходима власть, которая будет пользоваться доверием общества, президент, которого будут уважать», – подытожил Портников.