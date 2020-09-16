«Сашка слушает да ест»: диктатора болтовней не напугаешь

В ЕС нет единой позиции насчет введения санкций в отношении узурпировавшего власть в Беларуси диктатора Лукашенко. Кипр блокирует введение санкций.

В Беларуси уже второй месяц жестоко подавляются демократические протесты, однако, Кипр продолжает блокировать введение санкций ЕС против режима Лукашенко, пишет на страницах портала «Atlantic Council» белорусский медиаэксперт и журналист Франак Вячорка.

«Во время встречи в Берлине в конце августа министры иностранных дел ЕС поддержали санкционные меры, включая запрет на выдачу виз и замораживание активов, но в последние дни этот шаг был приостановлен временным кипрским вето», – пишет медиаэксперт.

Никосию обвиняют в стремлении увязать реакцию Евросоюза на события в Беларуси с санкциями против Турции из-за территориального спора в восточном Средиземноморье.

«Эта задержка подчеркивает отсутствие безотлагательности – так можно охарактеризовать реакцию ЕС на усиливающееся подавление протестов в Беларуси», – отмечает Вячорка.

И предложенные меры, подчеркивает Вячорка, – нравятся далеко не всем. Критики утверждают, что даже в случае введения санкций против 30 белорусских чиновников, этого будет недостаточно, чтобы заставить Минск изменить ситуацию.

«6 сентября в комментарии газете «Financial Times» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс предупредил, что бездействие в отношении Беларуси подрывает доверие к внешней политике ЕС. «Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым», – заявил он», – подчеркивает Вячорка.

К сожалению, отмечает автор, – колеблющаяся реакция Европейского Союза действительно заставила многих белорусов почувствовать, что они сами по себе.

«Несмотря на традиционные выражения «серьезной озабоченности» в многочисленных европейских столицах, официальные лица крупных стран-членов ЕС, включая Францию, Германию и Италию, как сообщается, тоже выступали против прямых санкций относительно диктатора Беларуси, утверждая, что используемые каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», – отмечает Вячорка в своей статье.

Подобное мышление, подчеркивает автор, – предполагает непонимание природы диктатуры в Беларуси. Единственный язык, который понимает Лукашенко, – это язык власти.

«На данный момент мало что указывает на то, что он всерьез воспринимает сокрушительный характер санкций ЕС», – подчеркивает Вячорка.

Во время недавнего интервью российским СМИ Лукашенко заявил, что крупные европейские державы не захотят с ним ссориться, а также высмеял прибалтийские страны, назвав их «послушными собаками» после введения их собственные санкции против Беларуси.

«Несмотря на склонность к бахвальству и шутовству, Лукашенко нельзя недооценивать. Он хитрый ветеран, которому до недавнего времени удавалось поддерживать выдающийся геополитический баланс между Россией и ЕС», – отмечает Вячорка.

«Он имеет дело с Брюсселем более двух с половиной десятилетий и видел, как сменяются поколения европейских политиков», – добавил он.

Основываясь на собственном опыте, белорусский диктатор, вероятно, уверен в том, что ЕС станет вводить санкции, способные причинить серьезный экономический вред или иным образом подорвать его контроль над страной.

«Эта уверенность помогает сформировать вызывающий и бескомпромиссный ответ Лукашенко на протесты в Беларуси», – подчеркивает Вячорка.

Несмотря на отсутствие поддержки Европы, нет никаких признаков того, что продемократическое восстание в Беларуси теряет силу.

«13 сентября более ста тысяч белорусов присоединились к митингу протеста в центре Минска, а более мелкие акции прошли в городах по всей стране. Митинги против режима проходят уже пять уик-эндов подряд», – отмечает Вячорка.

Нынешняя волна протестов началась чуть более месяца назад, 9 августа, в ответ на президентские выборы, которые были омрачены тюремным заключением различных кандидатов от оппозиции и крупномасштабными фальсификациями результатов голосования.

«Изначально белорусские силы безопасности заняли крайне жесткую позицию в отношении протестов, явно пытаясь запугать общественность и подавить инакомыслие», – подчеркивает Вячорка.

Однако эта тактика имела катастрофические последствия, вызвав всеобщее недовольство жестокостью полиции, что усилило сопротивление режиму Лукашенко.

«По данным Белорусского правозащитного центра «Вясна», с момента начала протестов силами безопасности задержаны более 10 000 человек, зарегистрировано более 600 жалоб, касающихся жестокого обращения с задержанными», – подчеркивает Вячорка.

На данный момент, отмечает автор, – официально подтверждено пять смертей, а десятки людей остаются пропавшими без вести.

«Между тем, многочисленные жертвы предоставили наглядные свидетельства и вещественные доказательства пыток, применявшихся против протестующих», – отмечает Вячорка.

«Это радикализирует многих ранее аполитичных белорусов и затрудняет представление о возвращении к старому статус-кво, существовавшему до этой летней президентской избирательной кампании», – уточнил он.

Более решительный подход ЕС к Беларуси может помочь обуздать насилие против протестующих. Это также могло бы способствовать отходу от нынешней диктатуры.

«Для того чтобы санкции ЕС были эффективными, они должны быть гораздо более обширными, чем меры, предусмотренные в настоящее время», – подчеркивает Вячорка.

Вместо того, чтобы преследовать несколько десятков чиновников, Брюссель должен попытаться добавить сотни имен в санкционные списки.

«Сюда должны войти и те, кто участвовал как в фальсификации президентских выборов, так и в последующем подавлении протестов», – отмечает Вячорка.

Более широкая политика санкций заставила бы сотрудников служб безопасности и широкий круг других государственных чиновников задуматься над своей ролью в преступлениях режима.

«У многих высокопоставленных чиновников есть бизнес-интересы или собственность в ЕС», – подчеркивает Вячорка.

«Они регулярно проводят отпуск в Европе и обычно предпочитают Париж и Амстердам Москве, и Омску», – уточнил он.

Перспектива запрета на поездки и замораживания банковских счетов возымеет значительный сдерживающий эффект и сможет привести к большему количеству отступников из режима, поскольку официальные лица признают вполне реальную цену сохранения лояльности Лукашенко.

«Опасность отступничества в режиме – это то, к чему белорусский диктатор, похоже, относится чрезвычайно серьезно», – отмечает Вячорка.

В последние недели, пишет Вячорка, – он провел ряд встреч с представителями органов национальной безопасности, в ходе которых подчеркнул необходимость лояльности и свою решимость продолжать борьбу.

«Решимость Лукашенко укреплялась за счет все более открытой поддержки со стороны России, когда Москва предоставляла экстренное финансирование вместе с группами кремлевских пропагандистов, которые руководили его информационной стратегией», – подчеркивает Вячорка.

Важно отметить, что Путин также пообещал направить в Беларусь российские силы безопасности для поддержки режима в случае необходимости.

«Такая поддержка России снижает вероятность отступничества, но ужесточение санкций ЕС может заставить многих инсайдеров режима пересмотреть свои позиции», – отмечает Вячорка.

В конечном итоге одними санкциями кризис не решить. Диалог с Лукашенко необходим, – пишет автор, – и ЕС должен стремиться играть ведущую роль в этом процессе.

Однако утверждать, что жесткие санкции сводят на нет любые шансы на продуктивное взаимодействие, просто неверно.

«Напротив, это может быть единственный способ заставить Лукашенко сесть и послушать», – подчеркивает Вячорка.

То, что сейчас белорусского диктатора не волнует позиция ЕС, вполне рационально. Он видел, как было относительно легко обойти предыдущие санкции ЕС, особенно те, которые были введены после президентских выборов в Беларуси в 2010 году, проведенных с нарушениями.

«Он уверен, что сегодняшние европейские лидеры не заинтересованы в длительной геополитической конфронтации», – отмечает Вячорка.

Лишь резкое усиление санкций, введенных против его режима, убедит его в обратном.

«Лукашенко уважает такую силу, и она с гораздо большей вероятностью приведет его за стол переговоров, чем нынешняя ошибочная политика умеренного сдерживания», – подытожил Вячорка.