На крючке по-глупому: как Кремль шантажирует Зеленского

Во время акции протеста у резиденции президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе с требованием его отставки после того, как украинская сторона в Трехсторонний контактной группе согласилась на совместную инспекцию с боевиками в районе Шумел на Донбассе.

Нацлидер России Путин шантажом вынуждает президента Зеленского выполнять все свои требования, для этого используются и встречи в «нормандском формате».

В Кремле осознали, что проведение саммита и личные встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского являются политической целью украинского президента. А значит, проведением таких встреч его можно шантажировать, пишет на страницах издания «Радио Свобода» журналист и публицист Виталий Портников.

«Несмотря на оптимистичные надежды президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака, встреча советников глав стран-участниц «нормандского формата» закончилась без реальных сдвигов», – пишет публицист.

Более того, после этой встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отметил, что пока нет никаких оснований говорить о возможности проведения новой встречи в «нормандском формате» на высшем уровне.

«Потому что, мол, эта встреча может произойти только после того, как будут выполнены договоренности, достигнутые на предыдущем – парижском – саммите. А пока такого исполнения нет, пояснил Козак, проведение саммита на высшем уровне только затягивает конфликт», – отмечает Портников.

Конечно, словам Дмитрия Козака, как и заявлениям любого другого российского чиновника, нельзя полностью доверять.

Недавно сам Дмитрий Козак настаивал на нецелесообразности проведения встречи советников руководителей стран-участниц «нормандского формата», призывал перенести переговорный процесс на уровень министров иностранных дел и Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

«И, несмотря на эти заявления, Россия продолжала готовиться к проведению встречи советников», – подчеркивает Портников.

А почему же сейчас не готовиться бы к саммиту на высшем уровне и уверять, что он в ближайшее время не состоится?

«Однако ясно другое», – отмечает Портников.

В Кремле осознали, что само проведение саммита на высшем уровне и возможность личных встреч Владимира Путина и Владимира Зеленского является важной политической целью украинского президента, что Зеленский именно на такие встречи возлагает свои надежды на достижение мира на Донбассе.

«А значит, проведением таких встреч его можно шантажировать. И то, что мы сейчас наблюдаем – и есть, убежден, обычный шантаж», – подчеркивает Портников.

Конечно, такой шантаж мы могли наблюдать и перед проведением предыдущего саммита лидеров «нормандской четверки» во французской столице.

«Каких-то реальных оснований считать, что этот саммит мог принести конкретные результаты и хотя бы на шаг приблизить мир на Донбассе, и тогда не было», – отмечает Портников.

Более того, личная встреча Путина и Зеленского, по моему мнению, скорее могла ухудшить ситуацию, ибо российский президент тогда убедился бы, что президент Украины не собирается идти на серьезные политические уступки, не собирается капитулировать.

«В этом личном общении должна была исчезнуть иллюзия, которая возникла у российского политического руководства после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, после того, как миллионы избирателей поддержали его знаменитый лозунг «нужно просто перестать стрелять», – подчеркивает Портников.

Пожалуй Зеленский-политик должен был делать все, что можно, чтобы избежать встречи, избегать рассеивания этой иллюзии, а следовательно продолжать поддерживать неопределенность в решении вопроса Донбасса и предотвратить эскалацию конфликта.

«Но Зеленский-человек искал встречи с Путиным, делал все возможное, чтобы она состоялась. Шел на уступки, когда речь шла об обмене пленных. Но никакого понимания все равно не достиг», – отмечает Портников.

Единственное, что после парижского саммита – так это то, что резкого Владислава Суркова в роли куратора украинского направления в Кремле сменил осторожный Дмитрий Козак.

«Но сущность кремлевского подхода к решению конфликта от этого не изменилась», – подчеркивает Портников.

Шантаж, кстати, продолжался до последнего дня перед встречей советников. Москва пыталась склонить Киев к проведению совместной с боевиками ОРДЛО инспекции позиции украинских военных в Шумах.

«Обусловливала этой инспекцией именно проведения встречи – и уже почти достигла своей цели, если бы очередной раз не переиграла в требованиях и не вызвала острой реакции в украинском обществе», – отмечает Портников.

Но это только одна из иллюстраций шантажа украинского руководства, просто последняя на сегодня.

«Таких иллюстраций будет еще немало, когда стороны будут продолжать готовиться к встрече на высшем уровне», – подытожил Портников.