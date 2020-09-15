В «ЛДНР» не на чем напечатать собственные паспорта

На территории, где отсутствую законы, а бал правит российская оккупационная администрация – смешно призывать к соблюдению законов и прав.

Очень показательная история по соблюдению законности и прав человека разворачивается в «ДНР» на наших глазах. О репрессия против российских пропагандистов в «ДНР», пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

Этот Telegram-канал отслеживает ситуацию на оккупированном Донбассе и в самой России.

«Когда украинские СМИ пишут об отсутствии в «ДНР» элементарных прав и свобод граждан, о том, что там «37 год», и каждого по надуманному поводу могут арестовать и кинуть на подвал, сделать врагом, украинским диверсантом и т.п., денеэровская пропаганда гневно кричит: клевета!», – говорится в сообщении Telegram-канала.

«Нет у нас такого. Но странное дело, проходит не так много времени и то, что писали украинские СМИ, чуть ли не слово в слово повторяют российские журналисты», – добавляют в сообщении.

В новогодню ночь и последующие праздничные дни, напоминает редакция Telegram-канала, «МГБ «ДНР» вместе с полицией устроило облаву прямо возле елки в центре Донецка. Людей за руки вытаскивали из толпы и если не было паспорта «ДНР», везли в райотдел полиции или в подвал.

«Об этом многие писали, в том числе и Telegram-канал «Вольнодумец». Об этом так же написал и российский журналист Александр Болотин, который длительное время находился в Донецке», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

В своей статье он отметил, что на тот момент «паспорта «ДНР» имели не более 10% людей в республике.

«Так как мало принтеров для внесения информации в бланки, очереди большие и медленно двигаются», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«И такими своими действиями «МВД «ДНР» подало обществу сигнал – украинский паспорт с донецкой пропиской при проверке больше не защищает, можно и в кутузку загреметь», – уточняют в сообщении Telegram-канала.

В связи с этим Болотин немного пожурил «МВД «ДНР»

«Мол, не перебор ли?», – иронизирует редакция Telegram-канала.

Вот это и стало концом его журналистской карьеры в «ДНР». Его просто забрали в СИЗО, где он с января до сентября 2020 пребывал без суда.

«И об этом пишет российское издание «Московский Комсомолец!», к которому за защитой обратилась его жена», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Да, следует указать, что вину Болотина усугубила еще одна «провокационная, клеветническая» статья о сорванном детском питании в школах Макеевки!», – добавляют в сообщении Telegram-канала

Как тут не поиронизировать над ситуацией с Болотиным, как предлагает редакция Telegram-канала, зная о всех вопиющих случаях бандитских репрессий на оккупированном Донбассе.

«Чувствуете, какой серьезный подрыв устоев «ДНР» совершил этот журналист! Ну настоящий бандеровец», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

И хотя в статье было указано, что детское питание в школах Макеевки было сорвано «из-за того, что городские власти разорвали контракт с одним поставщиком и не успели заключить с другим», это никак не помогло Болотину избежать подвала.

«Его вина за клевету и нанесение вреда имиджу МВД «ДНР»!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

Как сообщает «Московский Комсомолец», Болотину не помогло даже то, что «…он был за «ДНР», и даже за активную позицию в первые годы войны удостоился официального статуса – стал членом здешнего («ДНР») республиканского Общественного совета, но вот «неверно сформулировал» пару постов в Фейсбуке и сел в Донецкое СИЗО».

«Когда украинские СМИ пишут о тотальном контроле «МГБ «ДНР» и ФСБ в Донецке за гражданами и их бесправии, «ДНР» кричит: неправда!», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

«Может «МК» тоже неправду пишет да еще и в угоду Украине? Подайте на нее в суд», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Жена Болотина с января текущего года безуспешно обращается во все российские и международные организации за помощью.

«Следственный комитет РФ ей ответил, что территория «ДНР» вне их юрисдикции? Ну не циники ли?», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

Как «вагнеровцев» у Беларуси забирать так и без юрисдикции можно.

«Ну да ладно, это их разборки», – отмечают в сообщении Telegram-канала.

Но не хотелось бы, чтобы через время, этот любитель «ДНР», оказался в наших списках на обмен.

А вот МИД России от лица Сергея Лаврова сообщил жене Болотина, что «ответ направлен и реакция на письмо есть», но она так ничего и не получила.

«Чувствуется забота российского МИДа о своих гражданах!», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала

Ну а все международные организации в зоне конфликта миссия ООН, ОБСЕ и Красного Креста, заявления «приняли к сведению». Видать в «ДНР» они не очень размахивают своим мандатом.

«Там другие законы!», – отмечают в сообщении Telegram-канала

И вот через восемь месяцев в начале сентября с.г. Болотин оказался на первом заседании суда «ДНР».

Как сказала его жена: «Александру везет: суд через 8 месяцев заключения – это очень быстро, обычно в Донецке до суда сидят полтора-два года».

Ну а перспектива у него не радужная. «Если повезет, то его осудят за «разжигание ненависти и вражды» – по этой статье срок до 4 лет.

Если не повезет и подключится статья за «экстремизм», то там можно и до 14 лет получить.

Но жена радуется: «У нас судья очень хорошая вроде, она моему мужу разрешила воды в суде дать – он бледный был совсем, но конвой себя вел по-хамски, отказал и проигнорировал судью».

Вот такие они реалии жизни в «ДНР».

«Вот такой он русский мир изнутри! Вот такая демократия в недореспублике», – подчеркивают в сообщении Telegram-канала.

«Всем, кто в Донецке кричал «Путин приди» и тем, кто сейчас с надеждой поглядывает на Москву, рекомендую не забывать о реалиях изнанки русского мира», – резюмирует в сообщении Telegram-канала.