Берлинские переговоры: Ермак капитулировал перед РФ?

Борислав Береза предлагает проанализировать то, что произошло на переговорах Ермака с Козаком в Берлине и чего смог добиться глава офиса Зеленского от РФ.

Попробую передать то, что произошло на переговорах Андрея Ермака с Дмитрием Козаком в Берлине и чего смог добиться глава офиса президента Владимира Зеленского от России, пишет на своей странице в Facebook экс-нрадеп и кандидат в мэры Киева Борислав Береза.

1. Ермак согласился выполнить требование террористов и Кремля о пересмотре постановления Верховной Рады о местных выборах.

«Согласно обещанию, который дал глава офиса Зеленского, ВР проголосует за постановления и согласится, что на оккупированных территориях пройдут сначала выборы, а потом деоккупация. И это зрада», – пишет политик.

2. Сам Ермак побоялся озвучить подобное, поэтому отважно поручил это сделать представителю Украины в политической подгруппе (ТКГ) Андрею Костину.

Тот сказал: «Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п. 4. в отношении которого столько шумных спекуляций.Предложенная редакция полностью соответствует Минскому комплексу мер».

«Это очень мило, но даже Кравчук накануне сказал, что Минские соглашения невыполнимы. Из этого можно сделать вывод, что Ермак и его компания понимают все, но делают хорошее лицо при плохой игре», – отмечает Береза.

3. Сам Ермак традиционно не сказал правду. Это он сделал легко и непринужденно, как делал до этого всегда.

Он сказал: «Так, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но … все свидетельствует, что процесс движется вперед. Так, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но … все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату».

В то же время, по словам Козака, вопрос проведения саммита нормандской четверки в Берлине вообще ими не обсуждался и нет «оснований для его проведения».

«Это значит, что Ермак выдает желаемое за действительное и говорит неправду всем – и нам, и своему шефу. Мы ведь понимаем, что Кремлю эта встреча не нужна, а вот Зеленскому она необходима», – подчеркивает Береза.

Путин играет с Зеленским, маня его новой Нормандской встречей и получая желаемое, повесив перед ним морковку.

4. Прозвучала фраза о том, что в ВР есть обращение о пересмотре постановления и депутаты пересмотрят его.

«О чем россиян и … «пронформировали». Мол не обещали, а проинформировали. Это уже казуистика», – подчеркивает Береза.

«Я тоже не обещаю, что сегодня буду дышать, а информирую, что буду дышать. Сильно это отличается? Вот именно!», – уточнил он.

5. Ермаку не удалось договориться по обмену пленными или хотя бы продвинуться в этом процессе. Это мне подтвердил и источник в ОП.

Но Ермак сказал, что на встрече обговаривали освобождение лиц, удерживаемых Россией и боевиками.

«Это значит, что – либо у нас нет никого, кого бы хотел забрать Кремль, либо россияне будут сейчас повышать ставки и требовать от Зеленского каких-то действий и решений после которых согласятся начать обсуждать что-либо», – отметил Береза.

В общем, и тут Ермак показал нулевую эффективность.

Из всего это можно сделать несколько выводов.

1. Встреча абсолютно пустая для Украины, а Ермак за наши с вами деньги слетал в Берлин, чтобы ничего не добиться.

Видимо, главной целью было что-нибудь пообещать Кремлю и, потянув время до местных выборов, на какое-то время остановить возобновившиеся обстрелы.

«Это даст Зеленскому и слугам возможность не сжечь свой рейтинг еще больше показав свою неспособность», – подчеркивает Береза.

«То, что Кремль нарушит обещание не стрелять, как нарушил недавно на Банковой не понимают и дальше чем на пару недель мыслить не умеют», – уточняет он.

2. В случае, если ВР проголосует за изменение постановления о выборах в ОРДЛО под нажимом Зеленского, Ермака и других, то это будет государственная измена и эту Раду можно выносить.

«Ведь это будет сдача национальных интересов», – отмечает Береза.

«А если будет попытка легитимизовать принятие постановления ВР через референдум, то сносить надо и тех, кто это будет пытаться инициировать», – добавил он.

3. Зеленскому необходимо остановить падение своего рейтинга. И не в приказном порядке, когда можно заказать нужный результат соцслужбе, а реальными делами.

«Именно поэтому он пойдет на все ради новой встречи с Путиным в Нормандском формате или в любом ином формате», – подчеркивает Береза.

«Эта встреча поможет притормозить перетекание его электората к ОПЗЖ. Украине же от этого лишь вред», – уточнил он.

Еще недавно «слуги» и спикер ВР заявляли, что невозможно проводить выборы в ОРДЛО пока убивают наших солдат и пока мы не контролируем ту территорию.

«Но, как известно, обещать одно, а делать иное слуги и Зеленский умеют», – отмечает Береза.

«Вот и посмотрим, хватит ли у них ума не голосовать за подобное или они все же, во имя рейтинга, готовы капитулировать перед Путиным», – добавил он.

Попробую передать то, что произошло на переговорах Ермака с Козаком в Берлине и что смог добиться завхоз Зеленского от… Geplaatst door Borislav Bereza op Vrijdag 11 september 2020

В голове Зеленского так и не появилось понимание того, что мир с Украиной Путину не нужен.

Он хочет контроль над нашим государством и пытается его получить через войну, дестабилизацию и создание новых точек напряжения.

«Вплоть до раскола Украины», – подчеркивает Береза.

«И пока человек, плохо исполняющий обязанности президента Украины, это не поймет, то рассчитывать на победу в противостоянии с Кремлем нам не приходится», – подытожил он.