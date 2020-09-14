«Сдача?»: Лукашенко срочно прилетел на прием к Путину

Два диктатора, Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются сегодня в Сочи. На повестки вопросы об устойчивости их авторитарных режимов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Эти переговоры вполне можно назвать секретными, президенты будут разговаривать один на один. И по итогам встречи не планируется подписывать какие-либо документы.

«Но дело, конечно же, не в документах», – пишет публицист.

«Мы хорошо помним, как в дни первого Майдана на такие же встречи с Путиным летал в Россию Леонид Кучма», – уточнил он.

И как в дни второго Майдана летал на такие же встречи Виктор Янукович. Тоже не подписывали никаких конкретных документов. Но цель этих визитов, как и поездки Лукашенко, была одна – противостоять собственному народу.

«Еще недавно Лукашенко пытался маневрировать между Россией и цивилизованным миром, Россией и Китаем. Принимал в Минске высокопоставленных американских чиновников. Говорил о диверсификации энергетических поставок», – отмечает Портников.

Но все это имело значение только до того дня, когда оказалось, что белорусский народ больше не хочет жить под правлением своего анахроничного правителя.

«Что многие белорусы больше не хотят закрывать глаза на систематическую фальсификацию результатов выборов в своей стране», – подчеркивает Портников.

«Что режим Лукашенко – как это и бывает с любыми автократическими режимами – окончательно себя изжил», – добавил он.

И тут же выяснилось, что у Лукашенко всего один союзник в этом мире – Путин. Потому что у Путина точно такой же анахроничный отвратительный режим, точно такие же фальсификации.

«И, между прочим, точно такие же граждане, которые терпят-терпят, а в один прекрасный день также восстанут и снесут Путина с его камарильей так, что мало не покажется не самому правителю, ни его своре, не окружающему миру», – отмечает Портников.

Поэтому Путин живет в вечном страхе перед демократией и собственным народом.

«И это смертный страх», – подчеркивает Портников.

Поэтому он и готов сегодня поддержать Лукашенко, несмотря на очевидную антипатию к белорусскому президенту, который несмотря на постоянные уговоры, так и не согласился на уничтожение своей страны и ее присоединение к облезлой путинской империи.

«Может быть, согласится сейчас – чтобы белорусам и всем остальным все окончательно стало ясно и про Лукашенко, и про Россию», – отмечает Портников.

Главный вопрос, впрочем, даже не в ликвидации белорусского суверенитета. С чем бы не согласился Лукашенко, это будет лишь временное решение для его страны.

«Главный вопрос – к кому поедет Путин, когда десятки тысяч россиян будут протестовать на улицах Москвы и других городах его страны, когда ОМОН будет не справляться, а функционеры «Единой России» – паковать чемоданы для бегства из страны или переезда в следственный изолятор», – подчеркивает Портников.

«Мы понимаем кто может помочь белорусскому диктатору, но кто поможет российскому?», – подытожил он Портников