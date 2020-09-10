Как слабоумие Зе помогает Кремлю уничтожить Украину

С каждым днем становится все более очевидным, зачем Владимир Путин пошел на установление долговременного перемирия на Донбассе.

В отличие от украинского президента Владимира Зеленского, который просто не умеет играть в долгую и не хочет мыслить стратегически, кремлевский правитель – мастер долговременных спецопераций, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

Тем более, что уже шестой год вся машина российских спецслужб работает на уничтожение Украины.

«Некомпетентность Зеленского и инфантилизм его сторонников должны помочь Путину в этом уничтожении. Это тоже его инструмент», – пишет публицист.

Путин прекрасно понимал, что Владимир Зеленский будет держаться за это перемирие изо всех сил. Потому что никаких других достижений у украинского президента попросту нет.

«Украинская экономика движется к краху, с эпидемиологической ситуации власть не справляется, социальные проблемы нарастают, войну закончить не удается, влияние олигархов и криминальных группировок увеличивается с каждым днем, а рейтинг президента и его виртуальной партии падает», – отмечает Портников.

Украина все ближе и ближе к закономерному, обусловленному избранием Владимира Зеленского президентом государственному краху.

«А что в этой ситуации Зеленскому предъявить украинцам?», – подчеркивает Портников.

«Тем более перед местными выборами, по результатам которых связанные с властью олигархи жаждут установить контроль над финансовыми потоками в наших городах и селах, окончательно превратить страну в набор феодальных поместий, завершить триумфом зловещий план, который начал осуществляться в 2019-м году при непосредственном участии большинства украинских избирателей?», – уточнил он.

Ведь эти избиратели вновь должны сыграть роль статистов, вновь помочь олигархом обогатиться, внове лишить жизненных перспектив себя и своих детей. Но обмануть их все труднее.

«Вот и остается перемирие», – отмечает Портников.

И как только Путин стал его нарушать, Зеленский сразу же заволновался. И стал прилагать усилия, вполне прогнозируемые, для того, чтобы перемирие продолжилось.

«Не отреагировал должным образом на гибель украинского воина, заявил в ответ на прямой вопрос об этой гибели, что отвечает не за одного человека а за всех украинских граждан – недопустимое кощунство верховного главнокомандующего, отвечающего за каждого», – подчеркивает Портников.

«А теперь еще и согласился на совместную инспекцию украинских позиций с представителями марионеточной власти Донбасса. Без участия России», – добавил он.

Согласие Зеленского на эту инспекцию решает для Кремля сразу несколько задач.

«Оно ярко демонстрирует, что Путин имеет дело с неопытным импульсивным человеком, который и далее будет попадаться в кремлевские капканы», – отмечает Портников.

«Оно приближает на шаг возможность прямых переговоров Киева с марионеточными властями Донбасса, к которым Кремль стремится с 2014 года», – уточнил он.

И оно в еще большей степени увеличивает пропасть между украинской властью и украинскими патриотами.

«А значит, увеличивает опасность дестабилизации Украину и облегчает Москве оккупацию новых территорий на юго-востоке нашей страны», – подчеркивает Портников.

Путин может торжествовать. И Зеленский, и Лукашенко оказались у него на короткой привязи.

«Один связан перемирием, другой – протестами после фальсификации выборов. И тем, и другим можно манипулировать», – подытожил Портников.