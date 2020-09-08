Страны «Беларусь» нет, это личное имущество Лукашенко

Любой авторитаризм убивает даже намеки на какую-либо государственность, а территория страны становится лич6ной собственностью диктатора.

Прибытие в Украину белорусских оппозиционеров Ивана Кравцова и Антона Родненкова в очередной раз подтвердил неопровержимый факт, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников: в Беларуси нет никакого настоящего государства, это лишь декорации, которые прикрывают режим неограниченный личной власти Александра Лукашенко.

«То, чем занимался диктатор после своего прихода к власти – помимо паразитирования на российских ресурсах – так это демонтажем государственных институций постсоветской Беларуси и конструированием механизма защиты своих личных интересов», – пишет публицист.

«Вот, собственно, и вся Республика Беларусь», – подчеркнул он.

Кравцов и Родненков прибыли в Украину не по своей воле. Их, граждан Беларуси, выдворили с родины.

«Так как уже выдворяли нескольких белорусских оппозиционеров, среди которых и возможная победительница выборов президента страны Светланы Тихановская», – отмечает Портников.

Тихановской могли угрожать избиением или длительным тюремным заключением ее супруга, который ранее оказался в заложниках авторитарного режима. Против Марии Колесниковой, другой оппозиционной активистки, таких аргументов не нашлось.

«И она смогла остаться в Беларуси только потому, что разорвала свой паспорт и украинские пограничники лишились правовой возможности пропустить ее в нашу страну. Какой позор!», – подчеркивает Портников.

Но для Лукашенко вообще не проблема, потому что в его имении никакого института гражданства нет. Это лишь фикция, как и само государство.

Ранее белорусские пограничники отказали впускать в страну собственного гражданина, главу белорусских католиков кардинала Тадеуша Кондрусевича.

«Но если государство выгоняет собственных граждан и не разрешает им въехать в страну, то какое же это государство?», – отмечает Портников.

Из Советского Союза, которому пытается подражать Лукашенко, граждан тоже вытворяли. Так, был насильно изгнан нобелевский лауреат Александр Солженицын.

Однако президиум Верховного Совета СССР в момент выдворения лишил Солженицына советского гражданства.

«Это тоже противоречило нормам права, но, по крайней мере, доказывало, что Советский Союз не несет ответственности за изгнанного писателя», – подчеркивает Портников.

«То есть даже советские вожди подозревали, что государство не может просто так выгнать собственного гражданина. А Лукашенко не подозревает – зачем ему?», – отмечает он.

И это еще раз доказывает, насколько опасна для граждан приватизация государственных институтов авторитарным правителем.

Украина столкнулась с подобной опасностью во времена правления Виктора Януковича, когда были предприняты попытки демонтажа институций, обеспечивавших украинскую государственность и подмены их механизмом защиты семейных интересов правителя.

«От окончательного краха Украинское государство спас только Майдан 2013-го – 2014 г., а то мы уже находились бы в положении Беларуси», – отмечает Портников.

«Но и на 2014 г. большая часть институций, по крайней мере, на востоке страны, была уже демонтирована – что и облегчило Владимиру Путину оккупацию Крыма и Донбасса», – уточнил он.

И только беспрецедентные усилия украинского общества и способность новой власти вернуть к жизни зачахшие государственные институты позволили Украине сохраниться на политической карте мира.

«Но и это еще не конец», – подчеркивает Портников.

В 2019-м году украинские избиратели вновь поставили под сомнение работоспособность институций, приведя к власти некомпетентных людей, зависимых от олигархических кланов. Сегодня институты не демонтируются, они рассыпаются.

«А это почти то же самое, что происходило при правлении Януковича», – отмечает Портников.

Но тогда институции из инструментов защиты государства превращались в инструменты защиты интересов донецкого мафиозного клана.

Сейчас институции государства попросту исчезают.

«И никто не знает, какие усилия понадобятся, чтобы вытащить украинское государство из пропасти, в которой оно оказалось в результате прихода к власти Владимира Зелинского и увенчаются ли эти усилия успехом», – подытожил Портников.