Лукашенко начал «грязную войну» против беларусов

В Беларуси разворачивается государственный террор против протестующих из-за фальсификации выборов и узурпации власти Лукашенко.

События в Беларуси, связанные с протестами, приобретают ужасающий характер. Власти страны, во главе с Александром Лукашенко похоже готовы перейти к полноценному государственному терроризму, пишет на своей страниц в Facebook беларусский журналист Игорь Ильяш.

«Появление Дмитрия Павличенко под Дворцом Независимости и брутальное насилие штурмовых отрядов в центре Минска – это важный сигнал. Думаю, речь идет об отработке тактики своеобразной «грязной войны», – пишет журналист.

При этом Ильяш отмечает, что власти Беларуси не решаются проводить силовой разгон протестующих, как э\то было в самом начале протестов. Похоже Лукашенко не уверен в прочности своей собственной репрессиивной машины.

«То есть власть очевидно не готова повторить боевую операцию образца 9-12 августа, так как у Лукашенко нет уверенности в прочности собственной репрессивной машины», – отмечает Ильяш.

«Поэтому теперь обкатывается тактика локальных террористических акций небольших боевых групп из числа наиболее надежных бойцов», – подчеркивает он.

Появление Дмитрия Павличенко под Дворцом Независимости и брутальное насилие штурмовых отрядов в центре Минска – это… Geplaatst door Игорь Ильяш op Zondag 6 september 2020

Силовики в Беларуси переходят к методам откровенного террора против граждан своей страны. Такой террор легко может перейти в бесчинство «эскадронов смерти».

«Именно поэтому в последние дни силовики повсеместно стали появляться на улицах вообще без каких-либо знаков отличия – полная деиндивидуализация является важным условием государственного терроризма», – отмечает Ильяш.

Если сейчас это «прокатит», то дальше следует ожидать появления полноценных «эскадронов смерти», – подытожил он.