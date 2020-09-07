Мустафин: Лукашенко подрывает монополию на насилие

Узурпировавший власть в стране глава Беларуси Александр Лукашенко сам подрывает основы своего режима. Развернувшийся в стране террор против граждан окончательно подрывает какую либо легитимность режима, пишет на своей странице в Facebook блогер и журналист Алексей Мустафин.

«Сейчас кстати, очень важный момент. Лукашенко фактически сам разрушает монополию своих силовиков на насилие», – пишет блогер.

Следует отметить, что в Беларуси нарастает эскалация насилия власти против граждан. Это может привести к тому, что волна насилия сметет саму власть.

«Если сегодня люди в штатском получают оружие и применяют его с санкции властей, завтра могут появиться люди, которые имеют и применяют оружие без всякой санкции, а послезавтра – и те, кто применяет это оружие против самой власти», – отмечает Мустафин.

Зараз до речі, дуже важливий момент. Лукашенко фактично сам руйнує монополію своїх силовиків на насильство. Якщо… Geplaatst door Олексій Мустафін op Zondag 6 september 2020

Следует отметить, что радикализация протеста может произойти, несмотря на все мантры о «мирном протесте».

«Хотя протестующие при этом вполне могут повторять мантры про «мирный протест», – подчеркивает Мустафин.

Можно утверждать, что сейчас сам Лукашенко, развязав террор в стране, подрывает основы своего собственного режима. Лукашенко можно назвать самым главным революционером в Беларуси.

«На самом деле – Лукашенко – больше разрушитель своего режима, чем его оппоненты. Главный революционер», – подытожил Мустафин.