Порошенко многое поставит на местные выборы?

Похоже пятый президент Украины Порошенко решил идти на местные выборы в Киеве. Какие политические последствия может дать этот шаг для Порошенко.

Идти после президентства в мэры – это явное занижение политического статуса. Предложу два других объяснения появления политической рекламы Порошенко, пишет на своей странице в Facebook глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

«В Киеве появилась реклама с изображением Петра Порошенко и слоганом «Наша цель – европейский Киев!». Это сразу же породило версию о том, что Петр Алексеевич может выдвинуться в мэры столицы Украины», – пишет эксперт.

Полностью такой сценарий исключать нельзя. Петр Порошенко всегда с интересом относился к вариантам, которые позволяют сочетать политические и бизнес-интересы.

«В 2013 году он намеревался побороться за пост мэра Киева, но политический кризис зимы 2013−2014 гг. кардинально поменял политическую ситуацию, у Петра Порошенко появился шанс стать президентом Украины, которым он и воспользовался», – отмечает Фесенко.

«Но все-таки этот сценарий я воспринимаю со скепсисом», – добавил он.

Идти после президентства в мэры даже столицы Украины – это явное занижение политического статуса. К тому же есть риск проиграть эти выборы, а это уже грозит и девальвацией политических перспектив.

«Предложу два других объяснения появления этой политической рекламы, тем более, что, по некоторым данным, речь идет не только о Киеве», – подчеркивает Фесенко.

Очень похоже, что это специфическая стратегия Европейской солидарности на нынешних местных выборах. Ставка делается на рейтинг экс-президента, который становится универсальным символическим кандидатом партии на местных выборах.

«То есть избирателю предлагается проголосовать не столько за конкретных кандидатов Евросолидарности в местные советы, сколько поддержать именно Петра Порошенко», – отмечае Фесенко.

В Киеве и на Галичине эта стратегия может иметь определенный эффект, а вот в русскоязычных регионах она может принести прямо противоположный эффект.

«Еще одна возможная версия – это начало рекламной кампании в расчете на досрочные парламентские выборы», – подчеркивает Фесенко.

В Киеве появилась реклама с изображением Петра Порошенко и слоганом «Наша цель – европейский Киев!». Это сразу же… Geplaatst door Владимир Фесенко op Donderdag 3 september 2020

Иллюзии по поводу таких выборов есть у многих политиков.

«Я уже писал, что явно с прицелом под будущие парламентские выборы созданы такие новые политические проекты как партии Победа Пальчевского, За будущее и Пропозиція», – отмечает Фесенко.

Кто его знает, может быть, и у Порошенко поверили в перспективу таких выборов.

«Но такая стратегия может обернуться и фальстартом», – подытожил Фесенко.