Забег Зеленского по граблям дипломатии: итоги августа

Прошедший август наглядно показал все достижения и провалы «Зе-дипломатии». Украина оказалась в сложной ситуации из-за провала беларусского направления.

Действия украинских властей на «белорусском треке» лишь подтвердили характерные черты Зе-дипломатии – беззубость, безынициативность и неспособность адекватно действовать в форс-мажорных обстоятельствах, пишет на страницах издания «Новое Время» экс-заместитель главы Администрации президента Украины Петра Порошенко украинский дипломат Константин Елисеев.

«Несмотря на то, что август традиционно является пиком периода летних отпусков, для украинской дипломатии этот месяц стал периодом испытаний на способность решительно и оперативно реагировать на острые геополитические вызовы на собственных границах», – пишет украинский дипломат.

Действия украинских властей на «белорусском треке» лишь подтвердили характерные черты «Зе-дипломатии» – беззубость, безынициативность, непоследовательность, неспособность адекватно действовать в форс-мажорных обстоятельствах.

«На «минском треке» президент Зеленский и его команда на Банковой активно «продавали» международному сообществу и украинским гражданам режим «иллюзорной тишины», выдавая его за мир, а желанную «прорывную» встречу лидеров Нормандского формата в Берлине – за прекращение войны», – отмечает Елисеев.

«Темная» история с обстоятельствами задержания «вагнеровцев» в Беларуси и провалом спецоперации с арестом российских террористов возобновила беспокойство относительно потенциального существования «кремлевских кротов» в высших эшелонах украинской власти, что, безусловно, подрывает доверие к Банковой со стороны международной проукраинской коалиции.

«Параллельно на фоне праздника украинской независимости вместо консолидации украинской нации и укрепления веры украинцев в мирное, безопасное и победное будущее, власть продолжала испытывать информационное поле и общественное мнение провокативными вбросами «мудрых старцев» и «парочки профессиональных и мощных украинских дипломатов» по капитуляционных вариантов относительно достижения мира на Донбассе», – подчеркивает Елисеев.

На европейском направлении попытки создания образа профессионального и системного обеспечения процесса интеграции Украины в Евросоюз нивелировались дискредитирующими комментариями гаранта евроинтеграционного курса – президента Зеленского о запросе в Брюссель получить четкий перечень критериев членства Украины в ЕС, лишь показало поверхностность его знаний о стратегическом курсе государства и желание переложить ответственность за прогресс в приближении к ЕС на партнеров.

Обобщенная характеристика внешнеполитических событий августа, со знаком «плюс»

Можно вспомнить о таких аспектах:

1. В рамках подготовки к следующему саммиту Украина-ЕС 1 октября 2020 активизировались контакты президента Зеленского с руководством институтов ЕС, в частности президентом Европейской Комиссии, и профильного вице-премьер-министра с членами Европейской Комиссии.

«Правительство продолжало работу над подготовкой украинских предложений к обновлению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в частности в части консультаций с бизнесом», – отмечает Елисеев.

«В то же время, к сожалению, перед началом этого процесса не было представлено комплексного аналитического документа о торгово-экономических результатах пятилетнего функционирования зоны свободной торговли, что дало бы понимание «узких мест» и перспективных направлений работы, заложило бы основу как для предметных консультаций с бизнесом, так и для позиционных документов к переговорам с ЕС», – уточнил он.

2. Ратификация Верховной Радой Украины меморандума с ЕС о взаимопонимании и кредитного соглашения по макрофинансовой помощи Украине в размере €1,2 млрд, открыла возможность получения финансовых ресурсов для преодоления кризисных явлений в экономике и внедрения реформ.

«В то же время, последние события вокруг руководителя НАБУ и дальнейший режим выжидания относительно действий Национального банка, беспокоят европейских партнеров и будут определять перспективы реального выделения соответствующих ресурсов. Кроме этого, август не сказался положительными новостями о сотрудничестве с МВФ», – подчеркивает Елисеев.

Пока не определена дата приезда в Киев следующей миссии МВФ и оценки выполнения условий программы stand-by для получения второго транша. И хотя чиновники говорят о выполнении 1 из 9 структурных маяков и уверяют, что движутся согласно графику их выполнения, ответной реакции от Фонда пока нет.

«Надеемся, что сентябрь будет более продуктивным по внедрению структурных реформ в Украине и скажется активизацией сотрудничества с международными финансовыми организациями», – отмечает Елисеев.

В то же время на уровень доверия со стороны наших финансово-экономических партнеров негативно влияют заявления представителей украинской власти о вероятности увольнения министров экономики и финансов.

3. Политически важным следует считать визит Министра иностранных дел Германии Гайко Мааса в Украину в рамках празднования годовщины Дня Независимости Украины.

«В то же время, в публичной плоскости не хватает информации о том, был ли это «визит ради визита», удалось достичь определенных принципиальных договоренностей, в том числе в контексте председательства ФРГ в ЕС», – подчеркивает Елисеев.

4. Под эгидой МИД Украины обнадеживающе продвигаются переговоры с Ираном о компенсации за сбитый в январе этого года над Тегераном самолет МАУ.

«Сам факт согласия иранской стороны выполнить свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации и предложение Тегерана о дате второго раунда переговоров в октябре свидетельствует о том, что процесс развивается в правильном направлении, а дипломатическая служба имеет все шансы успешно завершить это дело», – отмечает Елисеев.

5. Отметки месяца заслуживает проактивная позиция МИД в вопросе притеснений Православной церкви Украины (ПЦУ) на территории временно оккупированного Крыма.

«Очень важно, что эта тема наконец получила достойный уровень внимания в доме на Михайловской, как и вся проблематика политики агрессора относительно системного преследования украинского православного сообщества в Крыму», – подчеркивает Елисеев.

«Хочется верить, что вскоре правильные выводы сделают и на Банковой и, наконец, включат вопросы становления и международного признания ПЦУ к обязательным элементам президентской риторики», – уточнил он.

Минусы августа

1. К минусам вынуждены отнести метания Киева относительно реакции на политический кризис в Беларуси в результате непризнания результатов президентских выборов.

«Не надо быть гениальным стратегом для того, чтобы еще до 9 августа понять, что электоральные события в соседней стране будут развиваться по сценарию масштабных фальсификаций», – отмечает Елисеев.

Соответственно, ожидаемой была и реакция стран Запада, где не нашлось ни одного сторонника многолетнего руководителя Минска.

«Все это требовало от Киева мобилизации на белорусском направлении, готовности к реакции и соответствующей стратегии действий уже с первых минут политического кризиса в соседнем государстве», – подчеркивает Елисеев.

Однако, вынуждены констатировать, что белорусский «экзамен» дипломатия Зеленского не сдала.

«К сожалению, отзыв посла Украины в РБ для консультаций, ассоциация Украины с позицией ЕС и решение о приостановлении всех двусторонних политических контактов с Минском не смогли полностью компенсировать вялую, невыразительную и запоздалую реакцию Киева на вопиющие нарушения прав человека в Беларуси, ужасные репрессии силовиков против мирных граждан, заключение протестующих и преследование политических оппонентов», – отмечает Елисеев.

Осталась без должного ответа Банковой и антиукраинская истерия Лукашенко. Тема, которая всколыхнула весь регион и всю Европу, не имела права не быть рассмотрена и на уровне специального заседания Совета безопасности и обороны, и на уровне Верховной Рады Украины.

Тематика внутренней ситуации в Беларуси отныне будет одной из определяющих для региона, прежде всего с точки зрения безопасности.

«Форпост российского влияния получил мощную пощечину в лице белорусского общества, которое жаждет изменений и почувствовало дух демократии и свободы», – подчеркивает Елисеев.

Поддержать белорусский народ в этом намерении – ответственность Украины и ее первого лица – президента Зеленского.

«Заслуживает положительной оценки инициатива украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы по одобрению так называемой Белорусской декларации, поскольку именно такой проактивной и амбициозной должна быть украинская дипломатия, когда речь идет о важных событиях в соседней стране, имеющей ключевое значение для интересов безопасности нашего государства», – отмечает Елисеев.

В этом контексте надеемся также на выработку украинского плана поддержки демократической европейской Беларуси вроде уже одобренных программ поддержки со стороны Литвы, Латвии, Польши.

«Было бы целесообразно Киеву выступить с инициативой проведения в октябре этого года в Украине форума гражданского общества, который бы доказал наше региональное лидерство и инициативность в вопросе демократии, уважения прав человека, общих европейских ценностей», – подчеркивает Елисеев.

Следует укреплять координацию усилий и подходов в отношении Беларуси с ЕС, США, другими странами Семерки.

2. На минском треке август запомнился навязчивыми попытками Банковой представить иллюзию тишины на Донбассе как настоящее перемирие, несмотря на фиксацию со стороны СММ ОБСЕ многочисленных нарушений режима прекращения огня.

«Запомнится последний летний месяц также переносом широко анонсированной встречи дипломатических советников нормандского формата, которая планировалась на 28 августа», – отмечает Елисеев.

Если «слитый» в СМИ проект общих выводов по результатам встречи дипсоветников достоверный, то факт откладывания встречи можно считать положительным. Соглашаться на такой документ был не только невозможно, но и вредно для национальных интересов.

«Почувствовав благоприятный момент, сознательно или нет созданный слишком обнадеживающими сигналами Киева о вот-вот установлении мира на Донбассе, российская сторона неожиданно пошла на повышение ставок и фиксацию собственной логики урегулирования», – подчеркивает Елисеев.

Абсолютно понятны системные попытки Москвы навязать «прямой диалог между Киевом и Донбассом», включая согласование законов, и добиться от Украины скорейшего выполнения политического блока Минских договоренностей без каких-либо дополнительных гарантий безопасности.

«Непонятны мотивы, на основании которых дипломатия Зеленского «не замечает» (если не сознательно подыгрывает) намерений российской стороны продать этот режим как выполнение своих обязательств в сфере безопасности и забросить мяч на украинское поле», – отмечает Елисеев.

«Следует осознать, что без дополнительных мер в сфере безопасности, прежде всего вывода (а не разведения сил и средств двух сторон!) российских оккупационных войск и оружия с украинской территории, разоружения бандформирований и взятия под контроль неконтролируемого участка российско-украинской границы, нынешний режим тишины, сколько бы дней его не считать, не может быть ни устойчивым, ни продолжительным», – уточнил он.

Понятно, что этот режим тишины будет действовать до тех пор, пока Москва будет чувствовать готовность Киева идти на новые уступки по политическим вопросам.

3. Мимо Украины прошло августовское турне госсекретаря США Майка Помпео по столицам стран Центральной и Восточной Европы.

«Короткий визит американского чиновника в Киев для встречи с президентом Зеленским стал бы хорошей возможностью для подтверждения прочности и незыблемости украинского-американского стратегического партнерства и обсуждения перспектив организации «долгообещанного визита Зеленского в Белый Дом», – подчеркивает Елисеев.

Тем более, если бы такой визит еще состоялся в сопровождении нового посла США в Украине.

Попытка Офиса компенсировать потерянную для имиджа возможность для личной встречи криворожским телефонным разговором с Помпео и встречей с заместителем госсекретаря Биганом в Украине вряд ли добавляет уверенности по преодолению токсичности украинской темы для Вашингтона.

«К сожалению, стыдливое дистанцирование продолжает быть определяющим в оценке состояния здоровья отношений между Киевом и Вашингтоном», – отмечает Елисеев.

4. Вызвала обеспокоенность деструктивная навязчивая инициатива отдельных депутатов партии «Слуга народа» по уголовному преследованию заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи.

«Желание далеких от понимания дипломатии, «штабной культуры» МИД и понимания стратегических интересов дипломатов управлять украинской внешнеполитической службой в ручном режиме и с помощью «своих» прокуроров и правоохранительных органов является абсолютно неприемлемой практикой и требует разъяснительной работы со стороны Банковой среди «своих» депутатов», – подчеркивает Елисеев.

Хорошо, что ГБР расставила точки над «і», но, безусловно, этот случай существенно подорвал доверие между внешнеполитической службой и депутатами монобольшинства.

Факторы, оказывающие влияние на дипломатию Зеленского в последующие недели

1. Критически важно не допустить ситуации, при которой политическая целесообразность заставит закрыть глаза на отсутствие базовых безопасностных предпосылок к проведению местных выборов на Донбассе.

«Необходимо четко осознавать, что дальнейшие уступки Украины на политическом треке урегулирования не принесут настоящий мир на Донбассе, а станут отложенной угрозой для национальной безопасности нашего государства и будущего для его унитарности и территориальной целостности», – отмечает Елисеев.

2. Следует ожидать вторую волну попыток втягивания Украины в избирательные процессы в США.

«Речь идет о критической фазе в развитии двусторонних отношений с Вашингтоном, характер которых на следующую президентскую каденцию закладывается именно в этот момент», – подчеркивает Елисеев.

Дипломатии Зеленского следует продемонстрировать мастерство с тем, чтобы не только не попасться на очередные крючки «Украинагейта-2», но и сохранить высокий уровень стратегического партнерства Украины и США и прочность двухпартийной американской поддержки Украины.

3. Одной из ключевых задач украинской дипломатии в сентябре станет качественная подготовка и проведение результативного саммита Украина-ЕС 1 октября.

«Ведь именно этот форум должен стать своеобразным Рубиконом для оценки работы Зеленского на евроинтеграционном направлении с момента его победы на президентских выборах», – отмечается Елисеев.

Поэтому ожидаем: политическую договоренность по обновлению Соглашения об ассоциации, согласование сроков запуска переговоров с ЕС по заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (т.н. промышленный безвиз), подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, внедрение при поддержке ЕС амбициозных программ поддержки восстановления Донбасса, договоренность о принятии дорожной карты интеграции Украины в цифровой рынок ЕС, новые пакеты поддержки со стороны ЕС реформ в нашем государстве, согласие ЕС поддержать и войти в состав международной платформы по деоккупации Крыма.

«Неспособность достижения указанных выше результатов может считаться не только провалом саммита, но и приговором для всей евроинтеграционной политики новой власти», – подчеркивает Елисеев.

4. Важными элементами сентябрьской дипломатии могут стать результативные визиты в Украину президента Европейского Совета Шарля Мишеля и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, использование площадки нынешней сессии ГА ООН для представления президентом Зеленским позиции по восстановлению территориальной целостности Украины на Донбассе, включая и восстановление идеи введения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса, и презентации и запуска инициативы по созданию международной платформы деоккупации Крыма.

«Независимо от политических предпочтений и цветов внутри Украины единство и солидарность на внешней арене – это залог нашей победы!», – подытожил Елисеев.