Это касается и правительственных комитетов.
Кабинет министров Украины получил возможность проводить все свои заседания в режиме онлайн. Это касается и правительственных комитетов.
Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном сайте Кабмина. Разрешение на участие в заседании в режиме видеоконференции будет выдавать премьер-министр
Онлайн-заседания могут проводиться в период карантина из-за коронавируса в Украине и в других случаях по решению премьера. Причинами для переноса заседаний в онлайн являются:
- Случаи, связанные с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий;
- Случаи, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью населения;
- Неотложные вопросы относительно проведения операции Объединенных сил и обороноспособности государства.
Голосования во время онлайн-заседания будут осуществляться путем поднятия руки членом правительства на вопрос председательствующего о том, кто “за”, “против” или “воздержался”.
Как ранее сообщал PolitUA, в Украине резко вырос дефицит госбюджета.