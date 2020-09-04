Политика

Правительство-онлайн: Кабмину разрешили проводить интернет-заседания

Это касается и правительственных комитетов.

Кабинет министров Украины получил возможность проводить все свои заседания в режиме онлайн. Это касается и правительственных комитетов.

Соответствующее постановление правительства было опубликовано на официальном сайте Кабмина. Разрешение на участие в заседании в режиме видеоконференции будет выдавать премьер-министр

Онлайн-заседания могут проводиться в период карантина из-за коронавируса в Украине и в других случаях по решению премьера. Причинами для переноса заседаний в онлайн являются:

  • Случаи, связанные с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий;
  • Случаи, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью населения;
  • Неотложные вопросы относительно проведения операции Объединенных сил и обороноспособности государства.
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Голосования во время онлайн-заседания будут осуществляться путем поднятия руки членом правительства на вопрос председательствующего о том, кто “за”, “против” или “воздержался”.

Как ранее сообщал PolitUA, в Украине резко вырос дефицит госбюджета.

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