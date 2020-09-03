Портников: Украинцы обречены быть заложниками мафии

Украинцам следует готовиться к десятилетиям непростой жизни, из-за мафиозного характера нынешнего государства. При этом существует только два варианта…

Недавнее отказ Высшего совета правосудия отстранить главу Окружного административного суда Павла Вовка и его коллег, как и последующее решение самого Окружного административного суда о компенсации, которую должен выплатить государственный Приват-банк компаниям, связанным с братьями Суркисами – очередное подтверждение того непреложного факта, что главной силой в Украине остается мафия, а не народ, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Мафия – это симбиоз олигархов и судей, влияющих на развитие политической системы страны и контролирующих ее экономику. Это именно та система, в которой мы живем и в которой «рука руку моет», – пишет публицист.

Отправной точкой этой системы стало создание олигархии и упрочение контроля власти за судебной системой во времена Леонида Кучмы.

«Но была еще одна точка невозврата: 2014 год. Тогда, после Майдана, у страны был шанс покончить с олигархией – а там и до независимой судебной системы не так далеко», – отмечает Портников.

Но российское нападение заставило обратиться к услугам олигархов, на Игоря Коломойского украинцы смотрели как на спасителя страны – чтобы через несколько лет стать зрителями в его кукольном театре.

Между прочим, такая же точка невозврата была после Второй Мировой войны в Италии.

«Страх перед возможной победой коммунистов на парламентских выборах с последующим превращением страны в союзника Сталина заставил объединить усилия респектабельных правых политиков, Ватикан и…мафию, которая вернулась к жизни после краха фашистского режима», – подчеркивает Портников.

Так Италия из фашистского государства на долгие десятилетия стала мафиозным государством.

«То, что мы привыкли видеть в итальянских телесериалах о мафии, теперь наблюдается в нашей собственной стране – только с поправкой на провинциализм и отсутствие развитой экономики», – отмечает Портников.

И так будет продолжаться еще долгие десятилетия, если мы не сможем покончить с мафиозной системой управления.

«А если сможем – никто не знает, какие проходимцы придут к власти на ее руинах», – подчеркивает Портников.

«В любом случае мы можем говорить о десятилетиях отсутствия подлинных жизненных перспектив для миллионов людей и о возможности достижения успеха только в том случае, если ты принимаешь мафиозные правила игры или становишься популистом, который обещает уставшим и дезориентированным людям то, чего никогда не будет», – уточнил он.

Пока мафия всесильна – ее нельзя обыграть. Если ты лишаешь ее сил – она оставляет после себя пустое место, руины, на которых нам придется выстраивать новое государство, новую экономику, новую судебную систему.

«Никакого другого выбора нет. Постепенной эволюции, на которую многие надеются, не будет», – отмечает Портников.

Либо мы остаемся заложниками мафии – и десятилетиями живем во всем этом дерьме. Либо одолеваем ее – и десятилетиями разгребаем дерьмо, которое она после себя оставит.

«Приятного запаха не ожидайте», – подытожил Портников.