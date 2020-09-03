Соцсети зря топят Фокина: его слова переврали

Масс-медиа переврали заявления Витольда Фокина об всеобщей амнистии и особом статусе Донбасса. Кроме того, следует подчеркнуть принципиальность Кравчука.

Вокруг Трехсторонней контактной группы разгорается скандал из-за действий и заявлений главы украинской делегации Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина. Ситуацию прояснил на своей странице в Facebook сам журналист и блогер Сергей Гармаш.

«Начну с самого резонансного – известных идей Витольда Павловича. Мы пообщались сегодня. Причем, он сам настоял на этом, чтоб прояснить позиции и не было никаких недомолвоко», – пишет блогер.

Как выясняется издание нагло переврало заявление Витольда Фокина об всеобщей амнистии. Из его интервью просто выкинули весьма важное уточнение по планируемой процедуре амнистии.

«Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова «кроме тех, у кого руки по локоть в крови». Но эти слова, почему-то, пропали…», – подчеркивает Гармаш.

При этом в опубликованном интервью исказили и смысл «особого статуса» Донбасса. Речь идет не неком прописанном в Конституции Украины «суверенитете» Донбасса, а об экономической свободе во время реинтеграции.

«Его идея об «особом статусе» для всего Донбасса тоже не совсем то, о чем все подумали. Когда он начал ее нам обосновывать, оказалось, что он понимает под особым статусом те самые «свободные экономические зоны», о которых до этого говорил Кравчук», – отмечает Гармаш.

Гармаш уверен, что Фокин на самом деле очень искренне и эмоционально переживает ситуацию, в которой оказался из-за манипуляций масс-медиа.

«Причем, я уверен, он не выкручивается, не лукавит. Он искренен и очень эмоционально переживает все, что сейчас пишут ему и о нем…», – подчеркивает Гармаш.

Блогер Сергей Гармаш настаивает на невиновности заместителя руководителя украинской делегации Витольда Фокина.

«Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в недопонимании и манипуляции кое-кого человеком, который искренне любит свою страну, но из-за долгого нахождения вне политики, не сориентировался в этих мутных водах», – отмечает Гармаш.

Фактически Витольда Фокина подставили пророссийские издания, манипулятивно исказившие смысл его слов.

«Деда просто подставили, и я имею ввиду не только пророссийское издание…», – подчеркивает Гармаш.

«Бог им судья», – уточнил он.

Кроме того стали ясными и другие вопросы, касающиеся проводимых в Минске переговоров с Россией по прекращению войны на Донбассе.

«Некоторые вопросы прояснились и относительно общей политики делегации. Причем не на словах, а на деле. Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Раде Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО», – отмечает Гармаш.

«Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным», – уточнил он.

Здесь важно отметить очень принципиальную позицию по проведению переговоров в Минске руководителя украинской Леонида Кравчука.

«Дело в том, что Леонид Макарович решил, что раз те представители ОРДЛО принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и нам нужно не ограничиваться только политической подгруппой», – подчеркивает Гармаш.

Все началось с блокировки процесса обмена пленными. Российская сторонка продолжает настаивать на проведение выборов на Донбассе.

«Истерика той стороны началась еще на гуманитарке, где они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов», – отмечает Гармаш.

Остановить манипуляции российской стороны пытался Денис Казанский.

«Дэн Казанский взял слово и начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену и нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах в том числе, и об их людях», – подчеркивает Гармаш.

«Никанорова и Дейнего начали тупо орать, последний даже отключил видеосвязь. До этого Никанорова была всегда сдержанной…», – уточняет он.

Российская сторона пытается навязать свои взгляды на регламент ведения переговоров по Донбассу. Своего возмущения не скрывает, например, представитель нацлидера России Владимира Путина, глава российской делегации Борис Грызлов, который всячески пытается «осадить» экспертов украинской делегации.

«Второй акт балета был уже с участием примы. Когда я попросил слова на отчете политической подгруппы, Грызлов вдруг начал перебивать и возмущаться, что в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты», – отмечает Гармаш.

Представителям Украины в Минске пришлось напомнить российским визави о том, что никаких представителей ОРДЛО нет в Трехсторонней контактной группе, все это лица приглашенные российской стороной.

«Тогда я спросил, членами какой делегации являются те представители «ОРДЛО», и напомнил, что они всего лишь приглашенные российской стороной, а сами по себе ОРДЛО – не сторона Трехсторонней контактной группы», – подчеркивает Гармаш.

«Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия – не сторона конфликта, а посредник», – особо подчеркивает он.

Сам Гармаш напомнил представителям российской стороны, что они не уполномочены быть посредниками в конфликте между Украиной и Россией.

«Я сказал, что не помню, чтоб Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а потом Москва выключила видеосвязь…», – подчеркивает Гармаш

В этой ситуации следует особо отметить роль Кравчука. Именно первый президент Украины заставил российскую стороны выслушать мнение Сергея Гармаша.

«Нужно отметить, что именно Леонид Макарович настоял, чтоб мне, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и что у нас все члены делегации равны», – отметил Гармаш.

«В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа – почему они так возбудились на нас…», – добавил он.

Начну с самого резонансного – известных идей Витольда Павловича. Мы пообщались сегодня. Причем, он сам настоял на этом,… Geplaatst door Sergiy Garmash op Woensdag 2 september 2020

Следует подчеркнуть, что российская сторона вновь вернулась к практике блокирования принятия решений по важным проблемам, касаемых Донбасса. Заблокированными оказались все гуманитарные и политические вопросы.

«Ну, а если об официальных итогах, то гуманитарные и политические вопросы заблокированы требованием РФ отменить пункт постановления ВР в котором содержится запрет на проведение выборов в ОРДЛО пока не будет контроля Украины над границей», – подчеркивает Гармаш.

Вместе с тем был достигнут прогресс в других вопросах.

«Зато договорились о 19 участках разминирования и открытии уже в ноябре двух КПВВ в Луганской области. Следующая встреча ТКГ 16 сентября», – подытожил Гармаш.