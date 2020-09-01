Очковтирательство: НАБУ сумело вернуть в бюджет 48000

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве, 18 июля 2019 г. Фото Соколовская Инна / УНИАН

Документы вскрыли откровенную ложь Сытника на 1,5 млрд гривен. За текущий год НАБУ «заработало» для бюджета всего 48 тысяч гривен.

Глава НАБУ Артем Сытник завил, что благодаря деятельности НАБУ бюджет получил 1,5 млрд грн. На самом деле в бюджет поступила в тысячу раз меньшая сумма, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

17 августа в ходе брифинга директор НАБУ Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы бюро в I полугодии 2020 составил более 1,5 млрд грн.

«После того, как еще несколько месяцев назад, в апреле, Государственная казначейская служба сообщила, что в государственный бюджет за первые три месяца 2020 поступило 14 тыс грн от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений и четверть этой суммы (3,4 тыс. грн) составил штраф самого Сытника по приговору суда за коррупционные действия, эта цифра шокировала», – пишет политолог.

Как за три последующих месяца НАБУ умудрилось заработать в бюджет до 1,5 млрд?

«Даже рекордная сумма взятки в $6 млн, конфискованной по делу Злочевского, не объясняет эту фантастическую цифру. Тем более, что эти 6 млн в бюджет попасть никак не могли – они только изъяты, следствие продолжается, и пока нет приговора суда – об их конфискации не может даже быть и речи», – отмечает Денисенко.

Ответ на вопрос, откуда взялись 1,5 млрд, очень прост. Никаких 1,5 млрд грн бюджет не получил от НАБУ. Сытник просто солгал, пытаясь доказать свою нужность на должности директора бюро.

Опубликованные Денисенко документы. Опубликованные Денисенко документы. Пред 1 из 2 След

«Так сколько на самом деле дало в бюджет НАБУ, которое только на свое содержание тратит около 1 млрд грн в год?», – подчеркивает Денисенко.

Журнал «Власть денег» направил журналистский запрос в НАБУ и Минфин с просьбой объяснить, откуда взялись эти самые полтора миллиарда.

«И тут началась почти детективная история, которая показала, что король, то есть Сытник, на самом деле голый», – отмечает Денисенко.

НАБУ в своем ответе само сообщило, что Сытник солгал о 1,5 млрд, а бюджет от деятельности антикоррупционного бюро получил существенно меньшую, от заявленной Сытником, сумму.

«За I полугодие 2020 возмещенных убытков более 689 млн грн, из которых 1,95 млн грн возмещено добровольно лицами в ходе досудебного расследования, более 82 млн грн уплачено субъектом хозяйствования и на более 605 млн грн погашена третьими лицами задолженность, возникшая при совершении уголовного преступления», – говорится в ответе НАБУ.

К сожалению, в ответе на журналистский запрос НАБУ так и не предоставило ответ на конкретный вопрос: по каким именно статьям в помесячном разрезе антикоррупционное бюро перечисляло средства в государственный бюджет.

«Эта просьба была изложена в запросе, но сотрудники агентства сделали вид, что его не заметили, хотя это является прямым нарушением законодательства о доступе к публичной информации», – подчеркивает Денисенко.

Что же, 689 млн – почти втрое меньше, чем заявил Сытник, но тоже неплохо. Впрочем, есть проблема: бюджет этих средств не получил.

«Так на сколько же на самом деле наработали 653 работников НАБУ, из которых 245 детективов и один директор, признанный судом коррупционером. Ответ на этот вопрос дало Министерство финансов Украины», – отмечает Денисенко.

Министерство не имеет возможности выделить сумму, поступившую именно от деятельности НАБУ, но отметило общую сумму поступлений от деятельности всех антикоррупционных и следственных органов по «антикоррупционным» статьям.

По бюджетной классификации это коды 24020000 – средства от реализации имущества и поступления национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, и 50080100 – конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

«Сумма таких поступлений в январе-июле 2020 составила … до 48 000 грн!», – подчеркивает Денисенко.

«Чтобы быть объективными, к этой сумме следует добавить еще 1,5 млн грн, которые добровольно вернули народные депутаты за незаконно полученную компенсацию на жилье», – уточняет он.

Правда, обращает внимание автор, – после предыдущих ложных сведений от Сытника, эту цифру тоже надо проверить. Но, предлагает Денисенко, – «давайте все же примем на веру эти полтора миллиона гривен».

«Итак, вместе экономический эффект от деятельности НАБУ составляет 1,548 млн грн, что составляет около 0,1% от вымышленной Сытником суммы. Очевидно, приврать в 1000 раз для Сытника не проблема, когда на кону стоит кресло директора НАБУ», – отмечает Денисенко.

Брехня на 1,5 млрд. НАбУ «заробило» для бюджету лише 48 тисяч грн (ДОКУМЕНТИ).Ситник збрехав, коли сказав, що… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zondag 30 augustus 2020

5 лет пребывания Сытника в должности директора НАБУ – это 5 лет неэффективности, нарушений, слитых закрытых материалов следствия, преследования нескольких личных врагов директора НАБУ и полная безнаказанность для чиновников-коррупционеров.

«Решение Конституционного суда о неправомерности назначения Сытника директором НАБУ открывает прямой путь к его увольнению», – подчеркивает Денисенко.

Вопрос в другом: способен ли парламент перезапустить работу одного из главных антикоррупционных органов, инициировав изменения в закон о НАБУ.

«Будет ли новый руководитель бюро Сытником-2, хвастливым и неэффективным, или мы наконец увидим реальную работу по расчистке авгиевых конюшен коррупции в Украине», – подытожил Денисенко.