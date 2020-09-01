В “Слуге народа” пытаются защитить скандального Фокина

Народный депутат “слуг” заявил, что без компромисса с РФ не обойтись

Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев одобрил скандальную инициативу одиозного заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу.

В комментарии для Telegram-канала “Политика страны” Гетманцев уточнил, что на дискуссию должен выноситься только вопрос о предоставлении особого статуса всему Донбассу.

“Скажем так: недоразумения относительно территорий, которым он предлагает предоставить особый статус. Я считаю, что это требует дискуссии как минимум. Это является необоснованным. Но то, о чем он говорит, об амнистии, – мы ведь тоже об этом говорили. Амнистия для всех, кроме тех, у кого кровь на руках. О выборах – мы тоже говорили о выборах”, – сказал нардеп.

Кроме того, Гетманцев заявил, что уверен в том, что Фокин пытается найти компромисс с Россией. По мнению депутата, без этого обойтись просто невозможно.

“Человек транслирует свою позицию относительно ситуации, сложившейся на Донбассе, и желает всеми силами найти компромисс с Россией, которая представляет ту сторону. Мы понимаем, что должны быть сделаны некоторые уступки, мы понимаем, что мир – это всегда компромисс. Но при этом мы понимаем, что не должны перейти красные линии и не должны сдать национальные интересы”, – подчеркнул парламентарий.

Он считает, что Украина обязана провести выборы в ОРДЛО, ведь это было записано в Минских соглашениях. Впрочем, для начала следует осуществить разоружение террористов и вернуть границу.

Под конец Гетманцев прокомментировал информацию о том, что Фокин за свои скандальные высказывания по Донбассу попал в базу сайта “Миротворец”.

“Я вообще к базе “Миротворец” отношусь негативно: как это так – человека можно осуждать на уровне ресурса какого-то за его мнение, убеждения. У нас есть суд, который должен давать оценку. Поэтому я к базе “Миротворец” отношусь резко отрицательно”, – подвел он итог.

Как ранее сообщал PolitUA, в Раде прошло закрытое заседание по письму Кравчука о выборах.