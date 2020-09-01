Ирина Верещук, кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа”, скопировала выступление журналиста, блогера и одного из создателей партии “Экологическая Альтернатива” Дениса Казанского. С ним она обратилась к киевлянам, обсуждая проблемы столицы.

Об этом сам блогер написал на своей странице в Facebook, уточнив, что речь шла о проблемах печально известной станции аэрации в Бортничах. По словам Казанского, на плагиат он не обиделся.

“Оказывается кандидат от “Слуги народа” Ирина Верещук ходит на наши акции и вдохновляется программой Экологической Альтернативы. В частности – скопировала мой стендап из Бортничей по теме Бортнической станции аэрации”, – написал журналист.

Он подчеркнул, что не только не обижается, но наоборот – рад, что успешно привлекает внимание к экологическим проблемам Киева.

“Прошу Ирину также обратить внимание и на проблему свалки в заброшенном сквере на территории НСК “Олимпийский”. Если нужно, могу подсказать адрес для следующего стендапа”, – пошутил Казанский.

Как ранее сообщал PolitUA, Денис Казанский рассказал, как Россия сорвала очередную встречу в “нормандском” формате.