“Слуга народа” выдвинула кандидатов в мэры всех областных центров Украины

Партия “Слуга народа” представила окончательный список своих кандидатов в мэры городов Украины. Представление состоялось на съезде партии в Киеве, в КВЦ “Парковый”.

Всего на съезде политическая сила заявила о выдвижении 23 человек.

Полный список имен кандидатов

Винница: Сергей Борзов; Днепр: Сергей Рыженко; Житомир: Виктор Евдокимов; Запорожье: Виталий Тышечко; Ивано-Франковск: Александр Богачев; Киев: Ирина Верещук; Кривой Рог: Дмитрий Шевчик; Кропивницкий: Ольга Ковалева-Алокили; Львов: Тарас Кльофа; Николаев: Татьяна Домбровская; Одесса: Олег Филимонов; Полтава: Сергей Иващенко; Ривне: Виталий Коваль; Сумы: Татьяна Рябуха; Славянск: Ольга Алтунина; Харьков: Алексей Кучер; Тернополь: Виктор Гевко; Ужгород: Виктор Щадей; Херсон: Юрий Кирилов; Хмельницкий: Инна Ящук; Черкассы: Виталий Ильченко; Черновцы: Виталий Другановкий; Чернигов: Юрий Тарасовец.

Съезд “Слуги Народа”: видео

Как ранее сообщал PolitUA, Ирину Верещук в кандидаты на пост киевского мэра “слуги народа” выдвинули одной из первых, задолго до августовского съезда.