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“Слуга народа” выдвинула кандидатов в мэры всех областных центров Украины

Политсила представила список в 23 человека.

Партия “Слуга народа” представила окончательный список своих кандидатов в мэры городов Украины. Представление состоялось на съезде партии в Киеве, в КВЦ “Парковый”.

Всего на съезде политическая сила заявила о выдвижении 23 человек.

Полный список имен кандидатов

  1. Винница: Сергей Борзов;
  2. Днепр: Сергей Рыженко;
  3. Житомир: Виктор Евдокимов;
  4. Запорожье: Виталий Тышечко;
  5. Ивано-Франковск: Александр Богачев;
  6. Киев: Ирина Верещук;
  7. Кривой Рог: Дмитрий Шевчик;
  8. Кропивницкий: Ольга Ковалева-Алокили;
  9. Львов: Тарас Кльофа;
  10. Николаев: Татьяна Домбровская;
  11. Одесса: Олег Филимонов;
  12. Полтава: Сергей Иващенко;
  13. Ривне: Виталий Коваль;
  14. Сумы: Татьяна Рябуха;
  15. Славянск: Ольга Алтунина;
  16. Харьков: Алексей Кучер;
  17. Тернополь: Виктор Гевко;
  18. Ужгород: Виктор Щадей;
  19. Херсон: Юрий Кирилов;
  20. Хмельницкий: Инна Ящук;
  21. Черкассы: Виталий Ильченко;
  22. Черновцы: Виталий Другановкий;
  23. Чернигов: Юрий Тарасовец.
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Съезд “Слуги Народа”: видео

Как ранее сообщал PolitUA, Ирину Верещук в кандидаты на пост киевского мэра “слуги народа” выдвинули одной из первых, задолго до августовского съезда.

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