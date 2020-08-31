“Слуга народа” выдвинула кандидатов в мэры всех областных центров Украины

Политсила представила список в 23 человека.
Партия “Слуга народа” представила окончательный список своих кандидатов в мэры городов Украины. Представление состоялось на съезде партии в Киеве, в КВЦ “Парковый”.
Всего на съезде политическая сила заявила о выдвижении 23 человек.
Полный список имен кандидатов
- Винница: Сергей Борзов;
- Днепр: Сергей Рыженко;
- Житомир: Виктор Евдокимов;
- Запорожье: Виталий Тышечко;
- Ивано-Франковск: Александр Богачев;
- Киев: Ирина Верещук;
- Кривой Рог: Дмитрий Шевчик;
- Кропивницкий: Ольга Ковалева-Алокили;
- Львов: Тарас Кльофа;
- Николаев: Татьяна Домбровская;
- Одесса: Олег Филимонов;
- Полтава: Сергей Иващенко;
- Ривне: Виталий Коваль;
- Сумы: Татьяна Рябуха;
- Славянск: Ольга Алтунина;
- Харьков: Алексей Кучер;
- Тернополь: Виктор Гевко;
- Ужгород: Виктор Щадей;
- Херсон: Юрий Кирилов;
- Хмельницкий: Инна Ящук;
- Черкассы: Виталий Ильченко;
- Черновцы: Виталий Другановкий;
- Чернигов: Юрий Тарасовец.
Съезд “Слуги Народа”: видео
Как ранее сообщал PolitUA, Ирину Верещук в кандидаты на пост киевского мэра “слуги народа” выдвинули одной из первых, задолго до августовского съезда.