Если Зе не выгонит Фокина, полностью утратит доверие

Последние события связанные с Минскими переговорами наглядно показывают, что администрация Зеленского взяла курс на капитуляцию перед Путиным.

Заявление Витольда Фокина, назначенного президентом Украины Владимиром Зеленским на переговоры с Россией в Минск, – это капитуляция перед нацлидером Владимиром Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма. Сложившуюся ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов

«Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса. (…) И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений. (…) Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции», – заявил вчера Витольд Фокин, представитель президента Зеленского в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Далее главред «Цензор.НЕТ» разбирает ситуацию, сложившуюся вокруг Минских переговоров и мирного урегулирования на Донбассе. Он сразу делает печальны вывод насчет капитуляции России перед Украиной.

«Недавно я был на фронте и, как обычно, общался там с военнослужащими и добровольцами, которые уже шесть лет «всячески мешают заключению мира на Донбассе» на условиях Путина и которые «считают режим тишины шагом к капитуляции». Я и сам так считаю», – пишет главред.

И потому Бутусов убежден – заявление Фокина, назначенного Зеленским на переговоры с РФ, – это капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма.

«Зеленский назначил в Трехстороннюю контактную группу близкого к Медведчуку Леонида Кравчука и известного своими антиамериканскими заявлениями Витольда Фокина по представлению главного переговорщика с Москвой – главы ОП Андрея Ермака», – отмечает Бутусов.

Теперь понятно, что назначение престарелых Кравчука и Фокина, которым нечего терять, и которые взять готовы на себя любой позор, это не самодеятельность, а подготовленный информационный вброс – причем через пророссийское издание. Несомненно, это сделано по отмашке Офиса президента.

«Если Фокин не будет немедленно уволен из ТКГ, если Зеленский не осудит это провокационное антиукраинское заявление, если Ермак не будет отстранен от ведения переговоров с представителем Путина Дмитрием Козаком – значит, действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот предательский план», – подчеркивает Бутусов.

Значит, объявление прекращения огня на фронте – это не временный шаг, как обещает военное руководство, а попытка без всяких условий сдать Донбасс без сопротивления – как в 1992-м году Молдова сдала России Приднестровье.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию,… Geplaatst door Юрий Бутусов op Zondag 30 augustus 2020

«Уверен, что если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать «план Фокина-Ермака» на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе. По соцопросам свыше 60% украинцев хотят интеграции в Евросоюз, а около 50% хотят вступления Украины в НАТО», – отмечает Бутусов.

Перемирие на Донбассе на условиях Путина – это означает навсегда блокаду евроинтеграции и интеграции в НАТО, это закрепление вечной зависимости от Москвы, так как это происходит в Молдове и Приднестровье. Там не стреляют – но там нет никаких системных реформ и нет развития, там Россия подрывает ситуацию изнутри. Попытка власти опереться на маргинальные в обществе пророссийские силы обречена на провал.

«Заявление Фокина, если Зеленский его не опровергнет, будет иметь самые тяжелые последствия для власти, никакого доверия среди защитников Украины к такой власти не будет», – подытожил Бутусов.