Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили будет и дальше работать в Украине. А строить конспирологические теории вокруг его эмоциональных высказываний не стоит.

Об этом в комментарии “Интерфаксу” заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“На мой взгляд, нет ни малейших оснований устраивать традиционные конспирологические разбирательства в связи с его эмоциональными постами. Михеил Николозович, действительно, весьма эмоционален, часто безапелляционен, быстро и резко реагирует на многое. Тем и славится. Он всегда добавляет драйва в нашу управленческую рутину”, – пояснил Подоляк.

“Он хочет быстрее и результативнее работать. Естественно, он абсолютно нетерпимо относится к излишнему бюрократизму, дополнительным согласованиям и прочим обязательным процедурам. Короче, ко всему тому, чем так знаменито наше тяжело реформируемое государство. Делает он и достаточно яркие заявления. Но я бы точно не драматизировал ситуацию”, – подчеркнул советник руководителя ОПУ.

Подоляк также добавил, что ранее сам Саакашвили в разговоре с ним заявил, что “Украина для него чрезвычайно важна и что мы продолжаем работать, продолжаем проектировать новые форматы государства, новые форматы отраслевых реформ. Все вполне конструктивно и очень много у нас наработок, которые требуют обязательного доведения до ума”.

По мнению политика Саакашвили “ещё будет и будет здесь работать”. Однако, добавил Подоляк, Нацсовет реформ – это, прежде всего, важный институциональный орган, который имеет четкие цели и задачи, и который является своего рода “креативной площадкой” для откровенного обсуждения стратегических направлений развития Украины.

“В Нацсовет входит много ключевых креаторов и управленцев, определяющих правила игры на наших рынках. Да, Саакашвили отличный модератор данной площадки, но ценность Нацсовета реформ в том, что она в любом случае является корпоративным органом, который всегда способен предложить обществу отличный интеллектуальный продукт коллективного производства”, – подытожил он.

Как ранее сообщал PolitUA,Михеил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию для участия в парламентских выборах.