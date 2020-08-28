Политика

Расстрел людей Кивы: антимайдан готов к реваншу

Расстрелянный автобус, в котором ехали представители организации «Патриоты-За жизнь!».

Под Харьковом произошло нападение на представителей организации «Патриоты-За жизнь!», имеющее явные признаки кровавого медиа-спектакля авторства «ОПЗЖ».

Вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, в котором ехали члены организации «Патриоты – за жизнь» народного депутата от «ОПЗЖ» Ильи Кивы, позднее полиция задержала группу нападавших в Харьковской области. В результате нападения трое человек были ранены, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Не люблю быть горе вестником, но зачастую я таковым являюсь, нравится это кому-то или нет, верит мне кто-то или нет», – пишет военно-политический обозреватель.

«В июле, в двух своих материалах, посвященных нападениям на представителей партии Анатолия Шария, «Политических аутсайдеров «Партию Шария» переквалифицировали в провокаторов и «мясо» и «Партия Шария: из политических лузеров в поставщиков «мяса» для пиара» я писал о том, что «ОПЗЖ» и «Партия Шария» могут имитировать и сами же организовывать нападения на своих представителей некими националистическими организациями, дабы повысить свои политические балы и дискредитировать действующую власть», – подчеркнул он.

Причем, если раньше нападения носили характер морального унижения и телесных повреждений, то в определенный момент «ОПЗЖ» и ПШ понадобится настоящая кровь. И сегодня эта кровь пролилась.

«Так, стало известно, что под Харьковом некие злоумышленники расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь», буквально на днях презентованной Ильей Кивой. В итоге, сообщалось о двух убитых, одном раненном, одном похищенном, но оказалось на деле, по официальным сообщениям Полиции, а не говорящих голов «ОПЗЖ», что убитых не было», – отмечает Коваленко.

При этом все имеющие права голоса в эфире представители «ОПЗЖ», все подконтрольные данной партии информационные ресурсы, в унисон поддерживаемые российскими СМИ, заявляют о том, что расстрел автобуса организовали «Национальный корпус» и «Азов». Вот так просто, без суда и следствия, голословное заявление на десятках и даже сотнях информационных площадок.

«Напомню, что буквально 2 дня назад, в Киеве была проведена предварительная медиаподготовка, а именно сцепились представители «Национального корпуса» и «Патриоты за жизнь», в ходе которой пытались, якобы, похитить представителя «Патриотов» Олега Ширяева», – подчеркивает Коваленко.

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Самое смешное в этой истории то, что Олег Ширяев до перехода в «Патриоты – За Жизнь!» был руководителем харьковского филиала «Нацкорпуса» и организатор «Східного корпуса» в Харькове!

«По сути, без малого два месяца назад, был начат весьма удачный медийный проект, когда активистов «Партии Шария» превратили в эдакое мясо для провокаций, или, как любят говорить на российском телевидении – «сакральные жертвы». Ведь на большее, кроме как отбивные крупным планом, они сейчас Кремлю пригодится, не могут», – отмечает Коваленко.

Но инцидент в Виннице и все последующие, оказались не настолько красочными и леденящими кровь, для создания соответствующей картинки российским телеканалам, с 2014 и 2015 годов находящихся на голодном пайке.

«С другой стороны, полученный резонанс с предыдущих актов насилия явно устроил не только самого Анатолия Шария, но и в первую очередь – его работодателей. Но куда больший эффект необходим уже не для партии марионеточного блогера, а для более солидной партии – «ОПЗЖ», – подчеркивает Коваленко.

Именно поэтому, в режиме нон-стоп, в спешке, создается группировка «Патриоты – За жизнь» которая тут же отправляется на заранее подготовленный расстрел, своими же работодателями.

«Собственно, как я говорил, что нападения на «Партию Шария» добавит этой политической псевдо-силе балов и популярности, так я говорю и то, что сегодняшний расстрел автобуса «Патриотов – За Жизнь!» не удивит меня результатом следствия, приводящего к самим же представителям «ОПЗЖ», – подытожил Коваленко.

Автор Александр Коваленко
Источник Одесский Курьер

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