Марков: Отравление Навального ударило по Кремлю

Отравление Алексея Навального создало для Кремля очень сложную ситуацию. Сам факт случившегося делает Путина и его окружение первыми подозреваемыми.

В Кремле пытаются заранее себя обелить, понимая, что основной удар придется по нацлидеру Владимиру Путину и его окружению. Как всегда, отметился на этом поприще известный кремлевский пропагандист Сергей Марков, который включился в эту кампанию на своей странице в Facebook.

«Российская власть проигрывает в интерпретации – что случилось с Навальным. На сегодня у противников Путина сложилась стройная картина произошедшего», – пишет кремлевский пропагандист в первых строках своего сообщения.

По мнению Маркова, в ближайшие дни она будет максимально раскручена в информационном пространстве.

Пропагандист расписал модель подачи информации об «отравлении главного противника Путина по приказу Путина», которая будет выглядеть примерно так:

1. Можно говорить, – подчеркивает Марков, – что попытка отравления считается доказанной из-за заявления представителей немецкой клиники Шаритэ.

«Приводятся несколько доказательств причастности власти к отравлению», – подчеркивает Марков.

2. Кроме того Марков раскрывает некоторые подробности произошедшего, Так например, во всех городах Сибири за Навальным была слежка, а в Томске слежка была снята. Для того, чтобы фсбшники не зафиксировали момент отравления.

«Значит, тот, кто организовывал отравление, обладал такой огромной властью, что по его приказу ФСБ могла снять слежку за Навальным», – отмечает Марков.

3. Еще одним интересным моментом, который раскрывает Марков, является его знание о мельчайших деталях отравления. Так по версии пропагандиста, «отравление было в аэропорту, – чтобы Навальный умер в самолете».

«Сбой произошел, когда летчики решились на экстренную посадку в Омске», – подчеркивает Марков.

4. Далее, как отмечает Марков, – буквально через 5 минут после запроса летчиков на посадку последовал ложный звонок в аэропорт Омска о заминировании его.

«Цель была не допустить посадки самолета с умирающим Навальным. Те, кто это делали, имели допуск к переговорам летчиков и аэропорта. То есть у них огромная власть», – отмечает Марков.

5. Еще одной деталью, которую сообщает Марков, является его знание о том, как проводилось лечение Навального в омской больнице. Когда Навального привезли в больницу, то врачи сразу вкололи ему атропин, – это его и спасло.

«Далее, когда власти установили контроль над омской больницей, были приказы от властей не давать адекватного лечения», – подчеркивает Марков.

6. Самолет из Германии прибыл в Омск в пятницу утром, а дали вывести Навального только через сутки. Как пишет Марков – целью такой задержки было не желание властей отпускать Навального на лечение в Германию.

«То есть власть не хотела отдавать Навального в Германию и была вынуждена это сделать только под прямым давлением лидеров Запада на Путина. Путин уступил Меркель и Макрону», – отмечает Марков.

7. Самым важным, по мнению Маркова, является тот факт, что кремль оказался абсолютно не готов к отражению информационной атаки, которая обрушится на него из-за отравления Навального.

«Почему решили убить Навального ?», – подчеркивает Марков.

По мнению пропагандиста, все будет объясняться тем, что власть боялась Навального, потому что очень боялась, что Навальный может «возглавить протесты по типу Белорусских и Хабаровска».

«Предчувствуя массовое недовольство людей, власть заранее убирает потенциальных лидеров. Власть накануне краха», – отмечает Марков.

Таким образом сформирована сильная логичная, внутренне мало противоречивая объяснительная модель.

«Она будет транслирована теперь в тысячах публикаций в западных сми и в миллионах постах в соцсетях», – уточняет Марков.

Навальный. Российская власть проигрывает в интерпретации- что случилось с Навальным. На сегодня у противников Путина… Geplaatst door Sergey Markov op Donderdag 27 augustus 2020

Ответная интерпретация у Кремля – практически отсутствует. Вместо нее старая не работающая модель – «давайте дождемся результатов следствия».

Марков так же говорит, что не будет уже никогда таких результатов следствия, в которые смогла бы поверить общественность.

«Да не будет уже никогда таких результатов следствия, которым все поверят!», – особо подчеркивает Марков

«Власти срочно нужна внятная логичная картина произошедшего. Не официальная. Но логичная», – подытожил свои рассуждения порпагандист.