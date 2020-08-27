Он оскорбил ветеранов АТО и насмехался над Днем Независимости Украины.

Пророссийского пропагандиста Михаила Шпира избили во Львове. Инцидент произошел вскоре после того, как провокатор на День Независимости оскорблял ветеранов АТО, а само празднование называл “сельским застольем”.

Об этом сообщили “Галицкие деньги”. Ранее Шпир опубликовал в сети видео, на котором он гуляет по улицам Ивано-Франковска в День Независимости и называет праздничные мероприятия с участием людей в вышиванках “сельскими гуляниями” и “адом”.

Вскоре после этого оскорбленные украинцы выложили в открытый доступ персональную информацию о пропагандисте. В частности, в сети появились его адрес проживания, номера телефонов и даже паспортные данные.

Видео Михаила Шпира

Позднее появилось видео, как Шпира в центре Львова избивает группа мужчин. В подписи к записи уточняется, что он сам спровоцировал конфликт, назвав ветеранов АТО “пидар*ми”.

Сам Шпир уже подтвердил информацию об избиении, написав об этом на своей странице в Facebook. Он заявил, что обратится в полицию и подкрепит дело некими “депутатскими запросами”.

Отметим, что Шпир находится в базе “Миротворца”, как антиукраинский пропагандист и провокатор. Его обвиняют в распространении антиукраинской информации и разжигании межнациональной вражды. Кроме того, по данным “Миротворца”, он является одним из кандидатов от политической платформы Медведчука “Оппозиционная платформа – за жизнь”. Кроме того, Шпир работает на кремлевский пропагандистский ресурс “Украина.ру”, где его называют “политтехнологом”.

Как ранее сообщал PolitUA, телеканал “112” в День Независимости транслировал российский звездный концерт.