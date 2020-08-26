Встреча советников глав государств в “нормандском формате” по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в начале сентября.

Как сообщил OBOZREVATEL, об этом во время пресс-конференции Владимира Зеленского в Днепропетровской области заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он пояснил, что встреча, запланированная на 28 августа, была отменена по просьбе советника президента Франции Эмманюэля Макрона.

“Господин Бон (Эмманюэль Бон – советник Макрона. – Ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с его командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится”, – заверил глава ОПУ.

При этом ранее российское издание “Интерфакс”, ссылаясь на близкий к переговорам источник, заявляло, что причиной отмены встречи якобы стали “разногласия по итоговым документам”.

Как ранее сообщал PolitUA, Россия сорвала встречу в “нормандском формате”.