Политика

Протесты в Беларуси предрекают революцию в России

Протесты в Беларуси.

Буквально считанные дни, быть может – самое большее немногие месяцы отделяют Россию от того, что уже происходит в Беларуси. Тирания неминуемо падет.

14 марта мало кто вспомнил событие, свершившееся в этот день тридцать лет назад – отмену 6 статьи Конституции СССР 1977 года, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

«Было в этом марте совсем не до исторических реминисценций – эпидемия коронавируса принимала характер катастрофической пандемии, в РФ готовились к вручению Путину пожизненных полномочий», – пишет историк.

Мало ли что там произошло в феврале-марте 1990-го. Даже о колоссальной демонстрации в Москве с требованием отмены 6-й статьи – демонстрации, на которую вышли не менее 200 тысяч человек, и это в СССР при живом политбюро и КГБ – почти не вспомнили.

«Тем более не вспомнили текст отмененной статьи конституции», – отмечает Зубов.

А звучал он так:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР».

За этой пышной псевдоюридической болтовней была одна простая мысль – не граждане определяют, как им жить и как жить их стране, а некая внешняя относительно их воли сила. Она определяет и жизнь отдельного человека, и любого коллектива от жителей деревни до собрания академиков, и всего громадного государства с 300 почти миллионами жителей, которое обзывали тогда СССР.

«Сила эта – не мифическая КПСС, а вполне конкретный «товарищ генеральный секретарь и политбюро», – подчеркивает Зубов.

Именно эта кучка никем не избранных, самозваных правителей, – «товарищ генеральный секретарь и политбюро», – и руководила всем, ни перед кем не неся ответственности ни за одно из своих решений.

«То была стопроцентная диктатура мафиозной группы, захватившей власть в России в годы Гражданской войны 1917−22 гг. и крепко державшей эту власть и собственность в своих руках семьдесят лет», – отмечает Зубов.

Отмена 6-й статьи тогдашней конституции означала признание многопартийности, легализацию борьбы за то или иное направление развития страны. В конечном счете, отмена этой статьи открывала каждому человеку право быть гражданином.

«Горбачев очень сопротивлялся принятию этой, как тогда ее называли, Сахаровской поправки, но после колоссальных, невиданных в коммунистические времена, демонстраций, вынужден был согласиться», – подчеркивает Зубов.

В это же время освобождение от коммунистической диктатуры происходило по всей восточной Европе от Эстонии до Албании. Движение к свободе началось в Монголии, в континентальном Китае.

«Мне трудно сказать про Монголию и Китай, но в Европе этого мига ждали почти все люди в течение всех долгих 50−40 лет коммунистического режима, все почти мечтали снова стать нормальными обществами, обычными европейскими демократиями», – отмечает Зубов.

«И эти народы свое желание тут же начали осуществлять, и благополучно осуществили за истекшие тридцать лет», – добавил он.

Теперь все почти эти страны и в Евросоюзе, и в НАТО, а те немногие, что пока не в этих организациях, стоят в очереди на прием в них.

«С Евросоюзом и НАТО в эти страны пришла чаемая гражданская и политическая свобода, рост благосостояния, личная безопасность», – подчеркивает Зубов.

В стране, тогда именовавшейся СССР, за исключением трех балтийских «республик», о возвращении к иной, прежней нормальной жизни думали многие в Западной Украине, сравнительно немногие в Молдавии и Западной Белоруссии и почти никто на остальных пространствах «7-й части суши».

«Былое, домафиозное, время было оплевано и забыто коммунистической пропагандой, память о предках изглажена почти начисто, знания современной европейской жизни не было тем более», – отмечает Зубов.

И отмена 6-й статьи конституции мало что дала. Вскоре распавшийся Советский Союз образовал 12 осколков (а с непризнанными территориями и больше), более или менее воспроизводивших не идеологию, конечно же, но суть 6-й статьи.

«Все страны стали несвободными и авторитарными. Вместо генсека – диктатор, вместо политбюро – общество дружков-олигархов, часто – семья», – подчеркивает Зубов.

В качестве гаранта их власти – КГБ под разными аббревиатурами. Это были фрагменты той же мафиозной структуры, которая правила исторической большой Россией с 1917−22 гг.

«В Молдавии и Украине было чуть посвободней, но народ из-за несправедливого передела собственности был раздавлен нищетой, в других странах и этой небольшой свободы не обреталось», – отмечает Зубов.

Но вот, постепенно выросло новое поколение. Эти тридцать лет понадобились для его взросления.

«В начале – Грузия, потом Оранжевая революция в Украине, потом – Киргизия с ее «революцией тюльпанов», потом второй этап революции в Украине – 2014 год, потом – Армения в 2018, теперь – Беларусь, и одновременно с ней поднимается Россия – Москва 2019, сейчас – Хабаровск, Башкирия, скоро – Коми и Архангельская область», – подчеркивает Зубов.

«Завтра будет Казахстан, почти уверен», – уточняет он.

Все эти революции объединяет именно стремление на деле осуществить то, что формально было объявлено 14 марта 1990 года.

«Ведь сущность событий тридцатилетней давности – попытка упразднения мафиозной тирании, навязавшей себя во втором десятилетии ХХ века», – отмечает Зубов.

Коммунистическая идеологическая обертка – только привлекательный в то время фантик для этих страшных бандитов, жаждавших власти и денег – всей власти и всех денег, имевшихся в стране.

«Мое поколение стерпелось и привыкло к этому бандитскому порядку еще в 1960−70-е годы, большей частью срослось с ним», – подчеркивает Зубов.

Новое же поколение, не имеющее опыта коммунистического растирания в пыль свободы, достоинства и ответственности человека, выросло и стало законодателем жизни как раз в последнее десятилетие – где чуть раньше, где чуть позже.

«Оно подобно в своем духе полякам и эстонцам, чехам и восточным немцам 1990 года. Оно сознательно и твердо желает само управлять своими странами, а не жить по указке тирана и не позволять его хитрым клевретам грабить нас», – отмечает Зубов.

«Оно желает честных выборов и надежной собственности, личной безопасности и подконтрольной гражданам исполнительной власти, честного суда», – уточняет он.

Протест, идущий от Грузии до Беларуси и Хабаровска – протест молодых, 20−40 летних.

«Смогут ли его подавить «советские» по мировосприятию старики – мои ровесники? Конечно, нет. И мечтать не стоит. И сынкам своим передать страну, как сделал ловко чекист Алиев с Азербайджаном, им не удастся», – подчеркивает Зубов.

Обратно в стойло тирании людей, осознавших свое право на достоинство не загнать, да и подкупить нечем.

«Беларусь сейчас на острие этого нового революционного процесса. И Лукашенко с калашом, и мальчик Коля в бронежилете против сотен тысяч мужественных и веселых людей – это яркая картинка уходящего совка и наступающей новой эпохи гражданского общества», – отмечает Зубов.

А в России «банный мальчик», ненавидимый хабаровчанами; и отравленный чекистами, от страха и отчаяния, Алексей Навальный, давно смеявшийся им в лицо – знамения того, что вот – при дверях.

«Дни, самое большее немногие месяцы отделяют Россию от того, что уже происходит в Беларуси», – подчеркивает Зубов.

Умникам в Кремле стоило бы хоть в этот последний миг сделать правильный вывод и, не повторяя ошибок Лукашенко с арестами и разгонами, тайными убийствами и принудительной изоляцией своих противников, начать мирный транзит власти к демократии. Но они не умеют.

«Кинжал, яд, ложь, запугивание, да еще подкуп – вот их технология, а с новым поколением она не работает и не заработает. За тридцать лет кремлевско-лубянские стратеги ничего не поняли и ничему не научились», – отмечает Зубов.

«Даже жаркий август в Беларуси не вразумил, только ужаснул. И остается надежда – «а вдруг пронесет?», – добавил он.

ТРИДЦАТЬ ДОЛГИХ ЛЕТ14 марта мало кто вспомнил событие, свершившееся в этот день тридцать лет назад – отмену 6 статьи…

Geplaatst door Andrey Zubov op Dinsdag 25 augustus 2020

Не пронесет. Надеяться нечего. Долгий путь взросления общества, долгий тридцатилетний путь к свободе пройден.

«Общество, сбитое когда-то в СССР, стало иным, не рабским по духу, а власть осталась той же – бандитской, считающей граждан за рабов, а непокорных – за крыс и бандерлогов», – подчеркивает Зубов.

Поэтому скоро, очень скоро новое общество станет властью, а бандиты-правители окажутся действительно в обществе крыс – крыс тюремных.

«Тридцать лет подводят свой итог», – подытожил Зубов.

Автор Андрей Зубов
Источник Facebook

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