Россия раскрыла планы по оккупации Беларуси

Россия традиционно свои преступления или свой след в тех или иных событиях, старается проецировать на других, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«История знает огромное количество таких примеров, от «Зимней войны» 1939 года, когда финскую сторону СССР обвинил в обстреле своей территории (Майнильский инцидент), до 2014 года, когда российская пропаганда фото расстрелов в чеченских деревнях мирных жителей федеральными войсками выдавала за массовые убийства жителей Донбасса «карателями киевской хунты», – пишет военно-политический обозреватель..

«И множество других примеров», – добавил он.

По сути, классика российской лживой пропаганды в её однообразности подхода – обвинять других в том, что сама Россия сделала, либо планирует сделать. И самый яркий пример последних дней – Беларусь.

«Например, беларускую оппозицию, финансируемую из России (Виктор Бабарико «Газпромбанк»), получающую медиа поддержку из России (Светлана Тихановская – медиаресурсы Алишера Усманова) и даже получающую убежище в России (Валерий Цепкало), называют прозападной», – отмечает Коваленко.

Протесты, проходящие в Минске третью неделю к ряду, которые освещаются российскими журналистами, аффилированными ГРУ и группы провокаторов толпы которые зачастую россияне – организованы Западом.

«Фактически, будучи катализатором и куратором хаоса в Беларуси, Россия по классической схеме обвиняет во всём Запад. И, похоже, по такой же «Фрейдовской» системе мы с вами получаем намёк на то, что может случиться с РБ в ближайшее время», – подчеркивает Коваленко.

Так, сейчас масштабно распространяется в российских СМИ, имеющих прямую аффилиацию МО РФ и ГРУ сценарий оккупации части Беларуси Польшей.

В частности, распространяется нарратив о том, что Польша при помощи НАТО планирует присоединить к себе Гродненскую область, по сценарию, идентичному с весной 2014 в Крыму.

«Что самое печальное, в этой истории, которая сейчас форсировано распространяется через российские информационные площадки не обошлось без «полезных идиотов», подливающих масла в огонь», – отмечает Коваленко.

«Например, в ходе стрима «Фейгин LIVE» беларуский националист, представитель украинского «Национального корпуса» Сергей Коротких отметил растущие сепаратистские настроения в областях, граничащих с Польшей и Литвой», – уточняет он.

Суммируя всё вышеизложенное, следует отыграть от обратного, а именно, читать не Польша и НАТО, а Российская Федерация.

«Именно РФ заинтересована в том, чтобы позиции Александра Лукашенко пошатнулись посредством возникновения на территории Беларуси неконтролируемых образований», – подчеркивает Коваленко.

«В частности, некой Витебской народной республики, тема которой раскручивается с самого начала хаотизации Беларуси», – добавляет он.

С другой стороны это не отменяет вероятности провокаций с некой «Гродненской народной республикой», поскольку, что в Беларуси, что в Польше и Литве, довольно много российских агентов влияния, её активных ячеек, выдающих себя за «националистические и патриотические» группировки.

«Я неоднократно отмечал, что Россия традиционно, переняв эстафету у спецслужб СССР, использует националистические и неонацистские группы в своих целях и во многих странах поставила тему национализма и даже неонацизма себе на службу», – отмечает Коваленко.

И в данном контексте примечательно, что интервью у беларуского националиста, представителя украинского «Национального корпуса» брал именно адвокат Фейгин, одно из первых дел которого было дело ГРУшного неонацистского проекта «БОРН».

«Просто посмакуйте этот набор клеше в одном блюде!», – подчеркивает Коваленко.

Отметим, что эту неонацистскую организацию «БОРН» курировал псевдо-журналист Дмитрий Стешин, а в действительности офицер ГРУ, в период Революции Достоинства, а затем активных боевых действий, на Донбассе бывший несменным напарником другого псевдо-журналиста и офицера ГРУ – Александра Коца.

«Сейчас последний персонаж находится в Беларуси и весьма плотно освещает протестные события в этой стране в нужном пропагандистском ключе», – отмечает Коваленко.

«Так же отмечу, что Стешин, курировавший журнала «Русский образ», который и стал фундаментом для «Боевой организации русских националистов» (БОРН), члены которой воевали на Донбассе и ранее выполняли функции наёмных убийц в самой России (убийство Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой и т.д.), так же распространили свою сеть вплоть до Сербии», – добавил он.

Там был создан аналог этой группировки «Сербский образ», на данный момент – «Сербский обид».

«Но это лишь небольшое отступление призванное обратить ваше внимание на то, что если ГРУ, для которого использование националистической риторики заговорило через свои информационные сливные бачки о неких угрозах от третьей стороны, то эту угрозу следует ожидать именно от России», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, создание видимости отторжения Гродненской области от Беларуси посредством националистических марионеток и провокаторов, может стать основанием для России или ввести в Беларусь войска или запустить сепаратистские сценарии с «народными республиками» вдоль своих границ, где будут звучать лозунги «фашизм не пройдет».

«Даже, не исключаю, по просьбе президента РБ», – подчеркивает Коваленко.

«Это в свою очередь полностью завершит операцию по аншлюсу Беларуси, начатую 29 июля 2020 года и анонс завершающей фазы которого, по сути, уже звучит», – подытожил он.