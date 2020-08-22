Кому нужна реанимация списанного «комбата» Семенченко

Зачем на информационную арену решил вернуться Семен Семенченко, больше года проведший в тени и забытье. Какую «зраду» должен разогнать скандальный комбат.

Была развеяна как пыль очередная «зрада» вокруг событий связанных с Иловойским котлом. Но на горизонте снова замаячил «комбат» Семен Семенченко, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко

«Давно мы с вами ничего не слышали про Семена Семенченко, пожалуй, с событий в Грузии, где он весьма эффективно сыграл на дискредитацию Украины в двусторонних отношениях наших стран», – пишет военно-политический обозреватель.

«И, казалось бы, «полезный комбат» ушел в небытие и о нем позабыли работодатели, как о слабом и бесполезном звене, из-за чрезмерных засветов своих одиозных работодателей, однако…», – уточнил он

Однако намедни Семен Семенченко вернулся на большую арену использовав довольно болезненную для Украины тему Иловайской трагедии. Ведь вчера, Офис генпрокурора обнародовал заключение о причинах Иловайской трагедии, в котором говорится, что виновной в ней является Российская Федерация, напрямую вторгшаяся в Украину.

«В свою очередь, Семена Семенченко такой вердикт не удовлетворил, ведь он ждал обвинений в адрес экс-президента Петра Порошенко и Генерального штаба, а получилось, что в трагедии оказалась виновата страна, которая вторглась в Украину», – отмечает Коваленко.

«Удивительно, почему такой вердикт в глубинах сознания Семена Семенченко создал диссонанс и парадокс. Или не удивительно?», – добавил он.

Ведь тот факт, что Семен Семенченко расстроился о том, что в Иловайской трагедии виновата Россия, а не «зрада», которая сейчас уже неделю как форсировано, раскручивается в том числе при поддержке российских ресурсов, выбивается из общей канвы тотальной «зради».

Тотальной «зради» когда одни ресурсы целенаправленно топят действующую власть и силовые структуры, а другие – бывшее руководство страны, ну а третьи – и тех, и других.

«С другой стороны, человек, который на протяжении всей своей депутатской каденции только тем и занимался, что создавал инсинуации в гибридных интересах, вернулся именно под аккомпанемент масштабной информационной кампании против Украины и украинских спецслужб – совпадение? Не думаю!», – подчеркивает Коваленко

Напомню, что персону Семенченко стали выводить в тень, после его жесткого фиаско в Грузии, в 2018 году. Тогда, Семенченко-Гришин, являвшийся на тот момент не просто среднестатистическим гражданином, а официальным лицом, как представитель законодательной власти, явился в Грузию, для участия в протестах против тогда новоизбранного президента Саломе Зурабишвили.

«Причем это участие завершилось задержанием украинского депутата с сопровождавшими его «сторонниками», что, можно расценивать как удачную дискредитацию Украины в глазах грузинских властей. Однако…», – отмечает Коваленко.

Однако, тогда же, экс-советник дипломатической миссии Грузии при НАТО, профессор Вахтанг Маисая заявил о подозрении в связи задержанных с пророссийскими боевиками. Причем из его уст прозвучала очень интересная деталь, а именно, спонсирование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили одиозным беглым олигархом Сергеем Курченко.

«В свою очередь, значительная часть акций, в которых принимал участие «полезный комбат» Семенченко, проводились в интересах Михаила Саакашвили, на деньги, все верно – Сергея Курченко. А отправка «полезного комбата» в Грузию, представляла собой попытку Саакашвили повлиять на прохождение к власти его человека – Григола Вашадзе», – подчеркивает Коваленко.

То есть, фактически, Семен Семенченко принес не столько пользы своим работодателям, сколько вреда.

«Стоит напомнить, что в мае 2018 года был еще один выход на арену Семена Семенченко, а именно его появление на так называемом «Первом Национальном Украинском Конгрессе», проводившемся в пражском отеле «Krystal», – отмечает Коваленко.

Тогда, в рамках этого «конгресса» представители ряда радикальных организаций, а так же лица аффилированные российской разведкой, такие как организатор мероприятия, Рустам Ташбаев, был выбран так называемый «народный» президента Украины.

«Данное мероприятие должно было стать трамплином для проведения очередной волны хаотизирующих Украину протестных явлений, но чрезмерная зашкваренность участников и «полезного комбата», а так же оперативная работа украинских спецслужб нивелировали такое развитие событий», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, Семен Семенченко сейчас появляется на информационном небосклоне, манипулируя болезненной для украинцев темой и под аккомпанемент массированной информационной атаки на органы власти и спецслужбы.

«Похоже, забытого комбата достали из пыльного ящика, и нам стоит ожидать очередное фристайл-шоу», – подытожил Коваленко.