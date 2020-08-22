Принять Большой герб будет непросто: намечается драка

Украинская геральдическая ситуация уникальна, ведь, до сих пор в Украине нет большого Герба, а большинство воспринимает малый Герб как символ государства.

В повестке дня внеочередного заседания парламента, намеченного на ближайший вторник, – проект постановления о проведении конкурса на лучший большой Герб Украины, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«Авторы проекта – спикер Дмитрий Разумков, его заместитель Руслан Стефанчук, заместитель главы «зеленой» фракции, руководитель партии «Слуга народа», прославившийся скандалом с «корабельной сосной» Александр Корниенко, глава комитета по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Андрей Клочко, а также менее известные «слуги» Алина Загоруйко и Дмитрий Черный», – пишет Сетевой Оракул.

«Почему вдруг вопрос конкурса на большой Герб стал столь актуальным, что его даже внесли в повестку дня внеочередной сессии Верховной Рады?», – отмечает он.

Похоже, все дело в выборах. Согласно проекту постановления, до 1 октября Кабмин должен образовать организационный комитет, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

Сам конкурс и общественное обсуждение эскиза герба следует осуществить до 1 ноября, до 1 декабря – определить победителя и предоставить на рассмотрение ВР конкурсные предложения.

«Судя по срокам, самое интересное – общественное обсуждение вариантов эскиза – будет проходить во время предвыборной кампании», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Из чего можно сделать предположение: Разумков сотоварищи придумали предвыборную фишечку, ведь, как показывает наша история, даже рост тарифов и цен так не будоражит умы украинских избирателей, как тема герба, флага и гимна.

«Вкратце напомним, как получилось, что у Украины до сих пор нет большого Государственного Герба. Тризуб в качестве малого герба был утвержден парламентом не сразу после провозглашения независимости, а 19 февраля 1992 года», – отмечает Сетевой Оракул.

Молодому государству необходимо было вводить свои печати, бланки и так далее, а обсуждение вопроса большого Герба в тогдашнем «красном» парламенте могло зайти в тупик.

«Когда 28 июня 1996 года принимали Конституцию, гербовую тему отложили на потом, записав в статью 20, что большой Государственный Герб Украины устанавливается законом с учетом малого Государственного Герба Украины и герба Войска Запорожского, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Однако закон о большом Гербе с 1996 г. так и не был принят, хотя попытки были в 2001-м и 2007-м годах. Но в обоих случаях вокруг эскизов-победителей возникали спекуляции, и вопрос откладывали.

«К теме большого Герба вернулись в январе этого года, когда вице-спикер Руслан Стефанчук анонсировал подготовку законопроекта о государственных символах. Но дать ход узакониванию большого Герба решили только сейчас», – отмечает Сетевой Оракул.

«Как можно обыграть эту тему во время выборов?», – уточнил он.

Во-первых, она способна стать отвлекающим фактором от более важных проблем, ведь споры вокруг символов всегда оставались болезненными для украинцев.

Во-вторых, во время общественного обсуждения кандидаты от «слуг» могут требовать (с разрешения центрального штаба) внесения в эскиз герба символов их регионов и таким образом играть на региональном патриотизме части избирателей.

В-третьих, в качестве лозунга государства могут предложить слоган предвыборной кампании «Слуг народа» «Україна – це ти».

В-четвертых, использовать тему в качестве контрпропаганды против «старых лиц». Дескать, те не сподобились за 29 лет независимости утвердить большой Герб, а «молодые лица» утвердят.

«Но утвердят ли? Для принятия закона о символике необходимо не 226 голосов простого большинства, а, как отмечалось выше, конституционное большинство в 300 голосов. А его в сессионном зале по этому вопросу не будет», – подчеркивает Сетевой Оракул.

И причина не только в спорах о льве, казаке, шахтере или калине в качестве символов, но и в дороговизне проекта. Замена печатей, штампов, чеканки на денежных знаках – это многомилионные суммы из госбюджета.

«И если бы «слуги» действительно хотели закрыть, наконец, тему большого Герба, то для этого совершенно не нужны новые конкурсы, да еще и во время предвыборной кампании», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Надо просто убрать из Основного Закона заложенную в него давнюю коллизию о малом» большом гербах, оставив нынешний герб единственным символом. За это голоса, скорее всего, нашлись бы.

«Но, как видим, «слуги» решили пойти теми извилистыми тропами, которыми блуждали их предшественники еще во времена Кучмы и Ющенко», – подытожил Сетевой Оракул.