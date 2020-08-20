В ведомстве обсуждались дальнейшие отношения Украины и Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины провело рабочее совещание по ситуации в Беларуси. По его итогам ведомство уже готовит соответствующее заявление.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД. По их информации, на совещании присутствовали все профильные департаменты министерства, а также посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, который дал оценку ситуации в Беларуси.

“По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений”, – уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал PolitUA, после президентских выборов Беларусь захлестнула волна протестов. Александр Лукашенко обвинил в организации протестов Запад, Россию и отдельных украинцев, а с белорусских телеканалов в знак протеста массово увольняются журналисты. Украине же протесты в Беларуси могут навредить ростом цен на АЗС.