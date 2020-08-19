В Беларуси Майдан невозможен. Будет Тахрир

События в Беларуси кардинально отличаются от украинской Революции Достоинства. Скорее всего страну ждет сценарий, который уже был в Египте и Тунисе.

Развернувшиеся в Беларуси процессы вызывают ряд серьезных вопрос, ответы на которые обрисуют ближайшее будущее самой страны, постсоветского пространства и сопредельных стран. Возможный сценарий развития дальнейших событий, описал на своей странице в Facebook оппозиционный российский политолог Александр Морозов.

«Все спрашивают: Что будет дальше? Что делать? Чтобы ответить на этот вопрос надо понимать, что это не «Украина», а «Тунис» или «Египет», – пишет политолог.

Далее Морозов отмечает, что Майдан не может быть модельным примером, потому там с самого начала имелись факторы, которых нет в Беларуси: поддержка части парламента, позиция киевской мэрии.

«Поэтому в Киеве стала возможна «автономная зона» на Крещатике, захваты зданий и т.д. Именно поэтому и график был другой: 4 месяца прошло с первой акции до бегства Януковича», – подчеркивает Морозов.

В Тунисе и в Египте – которые типологически ближе к Беларуси – события развивались не более трех недель. В Тунисе две, в Египте три.

«Дальше они не могли бы продолжаться. Сейчас беларусы прошли ровно одну неделю, т.е. половину пути и находятся примерно на той же точке таймлайна, что и тунисские и египетские события», – отмечает Морозов.

И в Тунисе и в Египте тоже были:

а)жесткие разгоны первых дней,

б) отключения интернета,

в) массовые задержания,

г) аресты оппозиционеров,

д) ответные массовые акции, идущие с нарастанием численности.

В Тунисе – профсоюзы (и в Беларуси они заговорили), в Египте – Аль Барадеи (который предлагал себя в качестве переходного лидера, «если улица поддержит») и т.д. Мубарака не спасло даже введение войск и бронетехники в города.

«Я думаю, что беларусов осталось 7-10 дней. В которые либо произойдет то, что происходило в Тунисе и Египте, либо нет», – подчеркивает Морозов.

все спрашивают: что будет дальше? что делать? чтобы ответить на этот вопрос надо понимать, что это не "Украина", а "… Geplaatst door Александр Морозов op Dinsdag 18 augustus 2020

И это, особо выделят Морозов, – пять обстоятельств:

а) дальнейшее наращивание численности, условно говоря, до «тахрира»,

б) неспособность полицейских частей бороться и вовлечение армии,

в) паника в правительстве на тему того, что спасти ситуацию можно только ценой ухода вождя,

г) широкая публичная поддержка со стороны двух церквей, выход иерархов на улицу вместе с манифестациями,

д) переход телевидения и радио от лоялизма к позиции «над схваткой», т.е. показу усилий обеих сторон – восставших и правительства.

«И если все это будет, то (не слушайте, дети, Бабченко) главное понимать: только конституционный переход власти, т.е. к премьер-министру (при поддержке армии), иначе будет просто катастрофа государства, утрата суверенитета, двоевластие, которое закончится худшим образом для всех», – отмечает Морозов.

«Сейчас ситуация ровно в середине реки – и шанс еще есть», – подытожил он.