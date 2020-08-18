Оба хуже: для Украины и ЕС в Беларуси все печально

В Беларуси европейские лидеры и Украина сделали ставку не на меньшее зло, а на форс-мажор с катастрофическими последствиями.

Реальная политика на самом деле выглядит отнюдь не так, как в своих романтичных фантазиях себе представляют многие, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Реальная политика это бесконечное, в режиме 25/7 лавирование между айсбергами, выбор между большим и меньшим злом, взвешивание потерь и приобретений, учет интересов сторон, перспектив и неожиданных, порою катастрофических форс-мажоров», – пишет военно-политический обозреватель.

«В реальной политике нет места сентиментальности, легкомыслию, банальности и… соплям», – добавил он.

Реальная политика это совсем не «просто надо» и отнюдь не «однозначно». Это то, что обычно сложно понять среднестатистическому гражданину, как бы это не толерантно не звучало, но как показывает история человечества – так оно и есть.

«И Беларусь в этом плане стала колоссальным, ярким маркером», – подчеркивает Коваленко.

Неоднозначный лидер Беларуси, заслуживающий по ряду параметров место на скамье подсудимых в Гааге, засидевшийся на посту президента более четверти века, до недавних пор являлся гарантией для Украины безопасности северных границ.

«Оппозиция Беларуси, вдоль и поперек сшитая белыми нитками российских спецслужб, безвольные марионетки в которых народ Беларуси видит некое светлое будущее, надежду на новую жизнь», – отмечает Коваленко.

И конфликт народа с силовиками, с одной стороны так схожий с событиями на Майдане в 2013-2014 годах, а с другой стороны, если события на Майдане сделали Украину ближе к Европе, то Беларусь, наоборот, отдалят.

«По итогам двух недель событий, мы, Украина, стали больше олицетворяться с марионеточной оппозицией, а диктатор Лукашенко от нас абстрагировался, устремив взор, после консультаций с Путиным на Запад, ведь «враг» – там», – подчеркивает Коваленко.

Нет, не в обратном направлении, откуда в Беларусь засылались шпионы с дипломатическим иммунитетом, пиартехнологи с ГРУшной корочкой, финансы и информационная поддержка, а так же так называемые наемники ЧВК «Вагнер».

«Враг, оказывается, на Западе… и юге», – отмечает Коваленко.

В принципе, именно легкомысленная внешняя политика Литвы, Латвии, Польши и Украины, привела к тому, что в ближайшее время у своих границ эти страны получат не умеренную милитаризированную республику, а потенциально опасный буфер РФ.

«Ведь еще один звонок Лукашенко Путину или наоборот, и «миротворческий» Кремль убедит пойти официальный Минск на переговоры с неофициальным Минском», – подчеркивает Коваленко.

Неважно в лице кого, Тихановской или Тихановского, Бабарико или Цепкало, любой из этих вариантов, или даже какой-нибудь другой – не наш. Абсолютно и полностью.

«Зато это все варианты Кремля для наиболее спокойного и дешевого аншлюса Беларуси, с последующим размещением в президентском кресле курируемой особы и неспешным превращением РБ в метастазу «русского мира», а не заповедник «совка», – отмечает Коваленко.

А метастаза «русского мира» это не только тотальный распил и истощение ресурсов захваченной территории, но и превращение ее в военную базу со всеми вытекающими из этого последствиями.

«Добро пожаловать в реальную политику господа. Нет, не среднестатистические граждане, а именно те, кто владеет рычагами управления, но по-прежнему реальную политику обозревают, напялив розовые очки, с высоты балкона хрустального замка», – подчеркивает Коваленко.

Из двух зол Украине, да и не только Украине, в Беларуси нужно было выбрать не просто меньшее, но и менее угрожающее миру и стабильности. Сделан ли был правильный выбор, покажет, как всегда, только время.

«Но, что-то мне подсказывает – нет. И это самое нет, можно отнести к упомянутому выше форс-мажору с катастрофическими последствиями», – подытожил Коваленко.