Мнение: Лукашенко – все провалил и всех достал

У беларусов две претензии к Лукашенко. Во-первых, – ложь в вопросах жизни и смерти граждан. Во-вторых, – социальное государство оказалось мифом.

У народа две претензии. Первая – за двадцать шесть лет все, что он мог сделать, он сделал. Уйди уже на пенсию. Вторая претензия гораздо более существенная и возникла она в течение последних месяцев, пишет на страницах издания «The Insider» экс-политзаключенный, политтехнолог Александр Федута.

«Эта претензия связана с коронавирусом. Люди убедились, что белорусская власть, во-первых, лжет в вопросах, которые касаются их жизни и смерти, а во-вторых, они увидели, что социальное государство оказалось мифом, потому что оно не сделало ничего для того, чтобы им помочь и защитить их», – пишет политтехнолог.

Люди были предоставлены сами себе.

«Я не могу предсказать извержение вулкана, но могу констатировать одно – если лава начнет выплескиваться, она может остыть и назад запихнуть её не удастся», – отмечает Федута.

Политическая конфигурация, которая сейчас начинает складываться явно не в пользу действующей власти, сохранится.

«Власть меняется на выборах. Судя по тому, что Александр Лукашенко эти выборы не выиграл, и это признает абсолютное большинство белорусских граждан, он не является президентом, а узурпатором», – подчеркивает Федута.

А это значит, что он может потерять власть только в том случае, если произойдет переворот или теракт.

«У него не останется другого выхода. У него еще есть эмиграция, но это тоже не лучший выход, потому что куда бы ты не улетел, тебя ото всюду рано или поздно выдадут», – отмечает Федута.

Власть следует концепции «Всех не пересадишь, но всех можно напугать». Вот она и пытается запугать, но пока получается плохо.

«Для силовиков – это их работа. Им за это платят деньги. Структура занятости в Беларуси такова, что все это время число рабочих мест для мужчин сокращалось», – подчеркивает Федута.

Сегодня молодые ребята в массе своей могут работать либо в силовых структурах, либо в парке высоких технологий.

«Стать хорошим и высокооплачиваемым программистом труднее, чем высокооплачиваемым ОМОН’овцем. ОМОН получает меньшие деньги, но зато у него есть перспектива получения через несколько лет бесплатного жилья. Как говорится – ничего личного, только бизнес», – отмечает Федута.

Люди выходят, потому что устали. Это люди самого разного возраста – от студентов до пенсионеров. Самого разного материального положения – от бизнесменов до работников бюджетных сфер.

«Мужчины и женщины со средним и высшим образованием. Люди, работающие на государство и на частный сектор. Их просто все достало», – подчеркивает Федута.

Светлана Тихановская достойно провела свою кампанию, она вызывает у меня исключительно уважение.

«Человек никогда не занимавший политикой сделал свой выбор и смог стать достойным выразителем требований своих избирателей – отставка Лукашенко, освобождение политических заключенных и проведение новых честных выборов», – отмечает Федута.

Вот эти три пункта она все время и озвучивала. Сейчас люди выходят за право выбора, за свободу, выходят от возмущения, что их голоса кто-то осмелился украсть. Это серьезно и власть этого не ожидала.

«Они думали, что они устранят Тихановскую и все само по себе рассосется, но оно не рассасывается потому, что требования не удовлетворены», – подытожил Федута.