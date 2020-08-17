На выдаче в РФ вагнеровцев настояли силовики

Отсутствие поддержки Беларуси со стороны Украины в политическом кризисе повлияло на решения Лукашенко, который выдал задержанных «вагнеровцев» в Россию.

Беларусь выдала России 32 наемников т.н. ЧВК «Вагнер» поскольку не увидела поддержки со стороны Украины в политическом кризисе, провоцируемом и курируемом «третьей стороной», пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Вчера, в своей короткой заметке в Facebook я описал в двух словах ситуацию с выдачей наемников т.н. ЧВК «Вагнер» России беларускими спецслужбами», – пишет военно-политический обозреватель.

Но, одно дело короткая заметка, подчеркивающая не маловажную роль в этой выдаче, прием Украиной «оппозиционера» Валерия Цепкало, а совсем другое более детальное описания произошедшего.

«Итак, что же это было и как так получилось?», – отмечает Коваленко.

Итак, 32 наёмника т.н. ЧВК “Вагнер”, ранее арестованные в Беларуси, будут выданы России. Вполне предсказуемо и почему… Geplaatst door Alexander Kovalenko op Vrijdag 14 augustus 2020

Но, прежде всего, вернемся к событиям 29 июля, когда стало известно о задержании на территории Республики Беларусь 33 наемников т.н. ЧВК «Вагнер».

«Наемников, которые по заверениям официального Минска должны были участвовать в провокациях (как уже понятно в силовой составляющей протестов), а по заверениям российских СМИ и дипломатов были то украинскими наемниками, то летели в Судан, то в Стамбул, то в Ливию, то вообще в далекую латино-американскую страну», – подчеркивает Коваленко.

«В общем – не пойми кем, летевшие не пойми куда», – уточнил он.

Сразу после ареста россиян Киев начинает договариваться с Минском о выдаче ряда арестованных, поскольку они не только участники боевых действий на Донбассе, на стороне оккупационных подразделений, но и проходят по делу о расстрелах на Майдане, в частности Андрей Бакунович.

«На фоне этого переговорного процесса, который поначалу шел между Украиной и Беларусью как по маслу, в Киев неожиданно из Москвы забрасывается беларуский «оппозиционер» Валерий Цепкало, который начинает практически на всех доступных информационных площадках и телеканалах вещать антиправительственные нарративы, тем самым серьезно портя понимание между Киевом и Минском», – отмечает Коваленко.

Параллельно с появлением Цепкало в Киеве российские и пророссийские СМИ начинают масштабно раскручивать «западный» и «украинский» след в событиях в Беларуси, а по самой Украине прокатилась волна буквально взорвавшихся говорящих голов, сочувствующих «оппозиции» Беларуси и поддерживающих миф о том, что задержание российских боевиков в РБ – это спецоперация Лукашенко, чтобы поднять рейтинг или ввести ЧП перед выборами.

«Апогеем катарсиса двусторонних отношений стало крайне негативно воспринятое в Минске заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, а так же крайне вялая и растерянная реакция официальной Банковой», – подчеркивает Коваленко.

По сути, политическая элита Украины и информационный кластер продемонстрировали Минску с одной стороны абстрагированность, с другой – антагонизм.

«И вот тут на передний план партии выходит уже внутренняя конфронтация беларуской властной элиты», – отмечает Коваленко.

«Думаю, все прекрасно заметили, как в последнее время Беларусь резко развернулась в сторону Запада, один только визит Генсека США Майка Помпео в Минск чего стоил!», – добавил он.

Но, мало кто знает, что такого сближения удалось добиться благодаря стараниям прозападной группы в окружении Лукашенко.

«Группы, которая не только настойчиво, годами точила камень под именем Александр Григорьевич, двигая его все ближе к западной границе, но и которая являлась для Украины гарантией безопасности с северных границ», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь, противовесом этой группе были сторонники союза с Россией, в числе которых сын Александра Лукашенко – Виктор, потенциальный преемник нынешнего президента РБ.

«И если до 29 июля позиции Виктора были не настолько устойчивы, то после того как Киев приютил Цепкало, поддержал беларускую оппозицию, а информационная волна, провоцируемая в основном российским сегментом, создала миф угрозы для Лукашенко исходящей от Польши, Чехии, стран Балтии, Украины и совсем немного от России, с ее горе-оппозиционерами, то все поменялось кардинальным образом», – отмечает Коваленко.

«Решение о выдаче 32 «вагнеровцев» было принято под давлением Виктора, а их передача осуществлялось при его информировании в режиме LIVE. И именно Виктор Лукашенко на сегодня контролирует весь силовой блок Беларуси, за исключение КГБ, пока еще подконтрольное Александру Лукашенко», – добавил он.

По сути, Украина своими действиями последних двух недель, заключавшимися в безрассудном пиаре беларуской «оппозиции», никакой беларуской и тем более «оппозицией» не являвшейся, не только прогадала со ставкой, но и способствовала укреплению позиций того, кто вряд ли в будущем будет надежным тылом для нашей страны.

«Не думая о перспективах наперед, наша политическая и медийная, (хотя, что можно было ожидать от медийной?) элиты окунулись по самую голову в общемировой тренд сочувствия ущемляемым в правах борцам за демократию», – подчеркивает Коваленко.

«Но, именно борцы за демократию, согласно этим самым общемировым трендам, в последнее время и являются в основном представителями еще более страшных и кровавых режимов», – подытожил он.