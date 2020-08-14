Крым и Беларусь: кровавый российский аншлюс

Постсоветский авторитаризм – это всегда фальсификация и ложь, всегда стремление подменить дискуссию прокуратурой. Лукашенко в Беларуси – не исключение.

Не стоит воспринимать то, что сегодня происходит в Минске и других белорусских городах, как некую аномалию, отклонение от «нормального» развития белорусской политической жизни, пишет на страницах издания «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Считаю, что аномалией как раз было то, что происходило до этого – почти три десятилетия правления Александра Лукашенко», – пишет публицист.

В Беларуси никогда не было честных выборов – по крайней мере, после прихода к власти Лукашенко.

В этой стране то, что в других называлось выборами, подменялось беспардонной государственной пропагандой, избавлением от оппонентов, фальсификациями результатов и прочими неизменными атрибутами авторитарного режима.

«Кажется, это только в фантазиях самого диктатора и его поклонников все единогласно поддерживают и единогласно голосуют. На самом деле это единогласие обеспечивается ложью и насилием», – отмечает Портников.

«И заканчивается кровью. Рано или поздно», – подчеркнул он.

Государственная пропаганда, борьба с несогласными, фальсификация голосований – все это происходит всюду, где еще остались следы советского прошлого или где его пытаются восстановить.

«Аннексия Крыма Россией – превосходная иллюстрация того, как в регионе, где еще недавно проводились свободные выборы и конкурировали между собой представители различных политических сил, устанавливается «счастливое» единогласие, а те, кто не вписывается в общую картину радости и раболепия, оказываются в тюрьмах или просто на обочине жизни», – отмечает Портников.

«Убежден, что режим Лукашенко в Беларуси утверждался именно так – референдумы, расправа с инакомыслящими, ложь в телевизионных эфирах, обмен болтовни о братстве на российские деньги», – подчеркнул он.

Просто Крым аннексирован, а Беларусь – нет, но суть от этого не меняется. Постсоветский авторитаризм – это всегда фальсификация и ложь, всегда стремление подменить дискуссию прокуратурой.

«Репрессии авторитарной власти только усиливаются с годами и не замечать душной атмосферы, в которой приходится жить, не удается уже никому. То, что происходит в Беларуси сегодня, возможно, произойдет в России завтра», – отмечает Портников.

«А крымчанам будет проще вспомнить о том, что еще недавно они дышали кислородом – гораздо проще, чем белорусам или россиянам, которые были от этого кислорода беспощадно отключены», – подытожил он.