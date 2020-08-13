Беларусь: революция сознания обагренная кровью

Разгромно проиграв Тихановской на этих короновыборах, Лукашенко пока отбился лишь от первой волны народного негодования и возмущения в Беларуси.

Пока он довольствуется двумя смертями, сотнями раненных и более чем пятью тысячами арестованных протестующих граждан, полагая, что большинство можно таким образом насильно вновь загнать под веник с помощью ОМОНа и танков, пишет на страницах издания «Белорусский Партизан» эксперт-правовед Павел Знавец.

«Но это уже невозможно. Беларусский народ уже не простит насилия и надругательства над собой. Будет мстить всеми способами», – пишет эксперт.

Пролитая кровь и дикое насилие силовиков над мирными протестующими гражданами стало возможным вследствие стечения двух главных факторов (без учета состояния психики Лукашенко и его подельников):

1) трусливое поспешное признание пирровой «победы» Лукашенко со стороны заклятого восточного «друга» г-на Путина, который немедленно подчинился сигналу из Пекина.

«Напомню, китайский лидер Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с «победой», – отмечает Знавец.

2) неадекватного ответа на такой вызов со стороны Евросоюза и США, выразивших «озабоченность» и пока не признавших ошеломительную победу Тихановской.

«Одной констатации факта непризнания выборов свободными и справедливыми для предотвращения насилия и крови в данной ситуации явно недостаточно», – подчеркивает Знавец.

Лукашенко сейчас в безвыходном положении. Его ненавидит и проклинает уже большинство беларусов.

«И если одна часть людей скована ненавистью и пока еще страхом по отношению к нему и его телохранителям в черной форме «гестапо» (пардон, ОМОН), то другая часть не только его ненавидит , но и готовится к мести с помощью коктейлей Молотова и других несложных подручных средств», – отмечает Знавец.

И такое кровавое противостояние на улицах беларусских городов будет уже похлеще украинского Майдана.

«Впрочем, об этом наиболее вероятном варианте падения диктатуры Лукашенко я писал», – подчеркивает Знавец.

Писал Знавец и предупреждал об этом последние лет пятнадцать.

«Я доводил до своих читателей и вменяемых лиц в силовых структурах(а они меня, знаю, внимательно читают) следующее: каждый год, месяц и день нахождения у власти Лукашенко как личности, страдающей серьезными психическими расстройствами, увеличивает возможность кровавой развязки», – отмечает Знавец.

«Я наивно надеялся, что накануне дня голосования, т.е после 20-летнего молчания заговорят экс-шеф КГБ Мацкевич, экс-генпрокурор Божелко, подаст свой, видимо уже предсмертный вследствие недугов и перенесенных операций голос генерал МВД Лопатик…», – уточнил он.

Знавец пишет, что смеет предположить: если бы Мацкевич и Божелко заговорили – их откровения могли бы остановить караевых, вакульчиков и прочих слуг взбесившегося диктатора. И, возможно, удалось бы избежать нынешнего дикого насилия силовиков над народом.

«А также двух смертей, сотен ранений и увечий протестующих против наглой лжи и фальсификации народного волеизъявления граждан. Но, увы, состояние психики бывшего шефа КГБ и бывшего генпрокурора, видимо, пока анабиозное», – подчеркивает Знавец.

Почему струсил Путин?

Трудно заглянуть в душу прожженного чекиста, 20 лет находящегося у власти в нашем соседнем государстве- спонсоре режима Лукашенко – Российской Федерации. Но все же попробую.

«Итак, Путин струсил перед понтами Лукашенко. Вне всякого сомнения, Путину доложили подлинные результаты протестного волеизъявления беларусов ( т.е. примерно 70% у Тихановской против 25- 30% у Лукашенко)», – отмечает Знавец.

Далее Знавец задается вопросом «так почему же Путин в спешном порядке решился поздравить Лукашенко с «оглушительной победой», зная о его оглушительном поражении и отторжении в беларусском обществе?».

«На мой взгляд, по двум основным причинам», – подчеркивает Знавец

Далее рассматриваются причины почему Путин поддерживает Лукашенко:

1) Путин дико боится, что после народного свержения Лукашенко в Беларуси спустя некоторое время свергнут и его самого.

«Ведь после падения Лукашенко он – Путин, останется единственным диктатором в Европе. И, соответственно, очередь придет за ним», – подчеркивает Знавец.

2) Путин за годы своего правления, проводя имперскую политику и в пику Евросоюзу и США пошел на очень опасное стратегическое партнерство с Китаем.

«Россия при правлении Путина превратилась, по сути, в младшую сестру Поднебесной. (см. мою статью с таким названием более, чем 6-летней давности по ссылке ). Поэтому в ситуации, когда «товарищ Си» первым поздравил Лукашенко, российский лидер просто струсил и не посмел ему возразить», – подчеркивает Знавец.

И если по отношению к президенту США Дональду Трампу Владимир Путин выступает с позиций альфа-самца (вследствие, видимо, имеющегося в арсенале ФСБ компромата на американского лидера – возможное видео с сексуальными утехами Трампа в московском отеле с «писающими проститутками», коррупционные связи Трампа в России и проч.), то по отношению к китайскому лидеру все выглядит с точностью до наоборот.

«И в сложившихся геополитических реалиях Путин ни в чем уже не может возразить товарищу Си. Как, впрочем, и Россия как государство уже не ровня Китаю с его несоизмеримо более мощной экономикой и в десять раз большим населением», – отмечает Знавец.

О первоочередных шагах

Итак, ситуация на сегодня такая. Цепляясь за власть и за свою жизнь, Лукашенко и К* пока пролили относительно «малую кровь» –две смерти, сотни раненных и искалеченных, около шести тысяч арестованных протестующих.

«Но уже этого дикого насилия и наглого обмана беларусы НИКОГДА(!) не простят Лукашенко и его ближайшим приспешникам во власти», – подчеркивает Знавец.

«И, тем не менее, пока еще остается возможность предотвратить кровь значительно большую», – добавил он.

Далее Знавец призывает всех беларусов к общей забастовке и акциям протеста.

«Для этого нужно всем беларусам мирно протестовать, рабочим предприятий и организаций – любыми способами проявлять солидарность, устраивать тихий саботаж(сидячее и стоячее неповиновение администрации на работе)», – отмечает Знавец.

«А также организовывать открытые забастовки. Политикам и общественным деятелям по всем возможным дипломатическим, личным и иным каналам нужно сделать все возможное, чтобы международное сообщество признало Тихановскую избранным президентом Республики Беларусь», – добавил он.

На основании официальных несфальсифицированных протоколов подлинного волеизъявления граждан Республики Беларусь, официальные власти США в лице Госдепартамента и президента Д.Трампа, а также руководство Евросоюза и правительства ведущих стран Европы должны без промедления пойти на этот шаг.

«Нужно объяснить евробюрократам, что если, например, в Боровлянах под Минском Тихановскую официально поддержало 73%, а Лукашенко – 16%, то и по городу Минску и другим крупным городам этот показатель никак не может быть ниже. И таких примеров, где Тихановская разгромно побеждает Лукашенко, по всей Беларуси даже на основании официальных протоколов голосования насчитывается десятки и сотни», – подчеркивает Знавец.

И пусть признание Тихановской в качестве избранного президента Беларуси со стороны США и Евросоюза будет сопровождаться констатацией фактов, что выборы в Беларуси не соответствовали даже минимальным демократическим стандартам, пусть в их заявлениях содержится требование об организации новых, подлинно демократических выборов в Беларуси – такой шаг со стороны международного сообщества в ближайшем будущем поможет избежать большой крови.

«Своевременный факт признания( или непризнания) того или иного события со стороны ведущих мировых демократий в международном публичном праве часто способен предотвратить эскалацию насилия и гражданской войны в той или иной стране», – отмечает Знавец.

«Если международная бюрократия в Европе и США это понимает и осознает, то она не должна оставить беларусский народ один на один с сумасшедшим диктатором и его покровителем в Кремле», – добавил он.

Пока писался этот текст, пришло сообщение, что в г. Гомеле вследствие жестокой зачистки, задержания и долгого содержания в невыносимых условиях в милицейском автозаке, скончался доставленный в городской госпиталь 25-летний парень, имевший проблемы с сердцем.

«И это еще один гвоздь в гроб Лукашенко», – подытожил Знавец.