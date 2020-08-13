Беларусь: государственный террор только начинается

Беларусь в ближайшие годы ожидает усиление диктаторского режима Лукашеко. При этом в стране будет ужесточение режима террора против любого инакомыслия.

После кровавого разгона акций протеста в Беларуси и жесткой реакции на это Запада, – диктатор Александр Лукашенко больше не будет церемонится. Страну ожидает волна большого террора со стороны власти, пишет на своей странице в Facebook беларусский журналист Игорь Ильяш.

«Сейчас все мы должны отчетливо осознавать одну простую вещь. Если (когда) протесты будут полностью задушены, то государственный террор на этом не закончится. Он только начнется», – пишет журналист.

Террор в Беларуси не просто усилится, он станет конвейером по планомерному уничтожению врагов режима Лукашенко. В будущую мясорубку беларусского террора попадут все инакомыслящие.

«Просто террор станет более разборчивым: людей будут не произвольно хватать на улицах, а арестовывать по спискам «врагов народа». Будут словно на конвейере фабриковать уголовные дела на журналистов, правозащитников, волонтеров и вообще всех инакомыслящих», – подчеркивает Ильяш.

При этом власть сведет счеты абсолютно со всеми инакомыслящими в Беларуси. Произойдет это не в одночасье, но террор неумолимо усилиться.

«Не в один, конечно, день это произойдет. Но постепенно власть сведет счеты абсолютно со всеми», – отмечает Ильяш.

Относительная мягкость авторитарного режима в Беларуси объяснялась политическими и геополитическими маневрами, который вел Лукашенко для удержания своей власти. Раньше он мог шантажировать Кремль ведя диалог с Западом, теперь такой возможности уже не будет.

«Нам почему раньше позволяли здесь хоть как-то существовать? Потому что диктатору нужно было худо-бедно вести диалог с Западом. А после теперешней бойни собеседниками Лукашенко могут быть только Путин, Си Цзиньпин и Асад», – подчеркивает Ильяш.

Режиму Лукашенко больше незачем миндальничать со своими оппонентками. Теперь их можно даже просто уничтожать.

Сейчас все мы должны отчетливо осознавать одну простую вещь. Если (когда) протесты будут полностью задушены, то… Geplaatst door Игорь Ильяш op Woensdag 12 augustus 2020

«А для таких бесед нас не обязательно оставлять на свободе (а может даже и в живых). Прав был Макей, когда говорил, что третьей оттепели уже не будет», – отмечает Ильяш.

Лукашенко отрезал себе все пути отступления. Беларусь ожидают годы «Большого террора», напоминающие 1937 год в СССР.

«Тиран, который отрезал себе все пути отступления, это страшная штука. Но белорусы теперь должны понимать, что у них пути назад тоже нет. Вернуться в «оттепельные» 2015-2016 гг уже не выйдет. Зато попасть в 37-й есть все шансы», – подытожил Ильяш.