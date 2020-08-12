Притула и Верещук: как Зе-команда сделала себе больно?

Выборы Притула не выиграет, но может изрядно подпортить рейтинг конкурентам. В первую очередь – «Слуге народа» и ее кандидату на пост мэра Верещук.

Избиратель Сергея Притулы не представляет себе «ценностей Голоса» и не идентифицирует себя с «соросятами». Но год назад он, или точнее, она преимущественно голосовали за Зеленского, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Заметил ли кто-то две сотни красных бордов «Голоса», которые по Киеву сообщают нам, что «Твой голос способен вернуть мир» и много чего другого? », – пишет политолог.

Так вот, если вы этого не заметили (заметить действительно сложно, потому что это одна из худших и самых незаметных бордовых кампаний десятилетия), то хочу вам сообщить – это был тизер к кампании Притулы, который сегодня стал политиком.

Начнем с того, какое позиционирование будет у Притулы, который, как известно, является прекрасным шоуменом и имеет родственника Виталия Хомутынника, который не будет, как все мы в это верим, финансировать его кампанию.

«Также он якобы распрощался с «Новым каналом» и, конечно же, Пинчук ничего не знает ни о партии «Голос», ни о Вакарчуке, ни о Притуле», – отмечает Денисенко.

«А поэтому, лидер партии Кира Рудик (которую действительно никто не знает), кроме своего знаменитого «Наш главный враг Порошенко» сказала и то, что у партии денег нет, а есть лишь то, что «осталось от прошлых выборов», – добавил он.

Между прочим, год назад денег тоже будто не было, потому, пока неясно, что именно осталось, если с самого начала ничего не было.

«Итак, как будет себя позиционировать Притула? У него есть всего несколько образов, которые он может на себя одеть», – подчеркивает Денисенко.

Первый: «Я за все хорошее и против всего плохого». При этом он никого не критикует и пытается заняться каким-то объединительным процессом всех хороших против всех плохих.

«Эта позиция лучше всего ложится в его образ сорокалетнего красавчика из телевизора, который читает книги и в отличие от Зеленского или Кличко действительно может поддержать беседу на сложную тему», – отмечает Денисенко.

Вопрос только в том, готовы ли его спонсоры, которых, как известно, нет, к такому позиционированию?

Второе позиционирование: начать атаковать Порошенко и Кличко, которые долго были в одной партии и ничего в стране не изменили.

«Именно такую концепцию продвигает Кира Рудик, последние два месяца очень активно работающая с Притулой», – подчеркивает Денисенко.

Правда, если посмотреть на всю социологию последних недель, такое позиционирование вряд ли заберет что-то у ЕС, может немного отобрать что-то у Кличко и максимально «отгрызет» электорат «Слуги народа» и Верещук.

«Этого пока точно не понимают в офисе президента и там эта линия будет предлагаться Притуле, как главная (между прочим Свобода идет под теми же лозунгами)», – отмечает Денисенко.

И наконец третий вариант: Притула начинает активно мочить «Слуг народа», отгрызает у них 10-12% и выходит во второй тур.

Притула проти Верещук. Навіщо «Слуги народу» зробили собі боляче?Виборець Притули не уявляє собі про «цінності Голосу»… Geplaatst door Vadym Denysenko op Dinsdag 11 augustus 2020

«Это единственный для него шанс стать политиком, а не повторить путь Вакарчука. Но пока этот вариант выглядит, как фантастический», – подчеркивает Денисенко.

«Тем более, что при таких условиях, каналы Пинчука быстро закроют свои эфиры, а денег может не хватить», – добавил он.

Но какой бы путь не выбрал Притула – он вообще не угроза для Пальчевского и «Европейской солидарности».

«Вопрос только в том, сколько он захочет забрать у «Слуги народа», – подытожил Денисенко.