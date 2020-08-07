Дело Коломойского в США: Зеленский утратил доверие Вашингтона?

Американцы не могут выиграть у Коломойского и Боголюбова дело «Приватбанка» в украинских судах. И они решили выиграть в суде США.

Уже нет сомнений, что Америка готова зайти далеко в деле «Приватбанка» – Коломойского и Боголюбова обвинили в отмывании краденных миллиардов, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Главный вопрос сейчас для Коломойского – будут ли требовать экстрадиции олигарха в США?», – пишет главред.

Президент Зеленский, как обычно, делает вид, что он «в домике», прячется, чтобы не комментировать скандал с одним из ближайших партнеров, и пытается перебить картинку, где он рядом с Коломойским решает вопросы за одним столом, фронтовыми сюжетами, и поэтому устраивает дешевую показуху, вдруг вспомнив про общение с солдатами и про магазины в Бахмуте.

«Как это по-детски наивно и безответственно», – отмечает Бутусов.

В решение Минюста США и в прессе четко акцентируется – мы хотим найти в Америке деньги, которые украдены в «Приватбанке». Это сделано для того, чтобы дело «Приватбанка» решалось в американской юрисдикции.

«А значит все, что будет угрожать банку – тоже попадет под американскую юрисдикцию. А значит, те, кто украл, будут судимы по американским законам», – подчеркивает Бутусов.

И если специалисты Минюста США найдут привязку денег Коломойского, выведенных из «Приватбанка» в Америке, они смогут выдвинуть обвинения напрямую против олигарха. А там и Интерпол.

«Америка вмешалась публично, громко, чтобы четко показать – да, это политическое решение», – отмечает Бутусов.

Вашингтон беспокоит усиление влияния Коломойского на Зеленского, которое президент Украины неуклюже прячет, но которое для всех очевидно.

«И госдеп опасается, что множество разнонаправленных процессов – Конституционный, Окружной админсуд, Печерский, Бабушкинский, смена главы Нацбанка, уголовные дела, информационные кампании, публичные акции, ограничение зарплат для иностранных членов правления, передача Коломойскому влияния в Днепре, где находится главный офис «Привата», все это в комплексе идет к возврату «Приватбанка», – подчеркивает Бутусов.

По этим правилам Америка играть не умеет, у нее свои.

«Нет, американцы не решили наводить у нас порядок или вершить правосудие. Вашингтон доверяет не личностям, а развитию институций. Зеленский разрушил ту систему институций, которой американцы доверяли, и которая была прогнозируемой», – отмечает Бутусов.

После смены главы Нацбанка американцы сделали вывод, что «Приватбанк» уже не может защитить ни один государственный институт в Украине. И взяли дело в свои руки.

«Дело Коломойского аналогично делу Дмитрия Фирташа», – подчеркивает Бутусов.

Фирташа ведь задержали в Австрии не за поддержку Януковича, не за украинские вопросы.

«А за попытку собрать в своих руках титановые предприятия в разных странах мира в интересах России, которая захватила и до сих пор контролирует титановое производство в Украине», – отмечает Бутусов.

США выступили против дальнейшего увеличения доли Фирташа как поставщика титанового сырья в РФ, и в качестве повода для экстрадиции нашли такое – переписку Фирташа с индийскими партнерами через американскую почтовую программу.

Американцы не могут выиграть у Коломойского и Боголюбова дело "Приватбанка" в украинских судах. И они решили выиграть в… Geplaatst door Юрий Бутусов op Vrijdag 7 augustus 2020

«И сработало, требуют экстрадицию», – подчеркивает Бутусов.

Так что будет политическая воля – и в случае Коломойского тоже найдут повод.

«Думаю, обвинения против Коломойского должны бы заставить Владимира Зеленского задуматься – Америка не считает украинского президента независимым от олигархов и способным выполнить обязательства перед МВФ», – отмечает Бутусов.

Утрата доверия – главная проблема Зеленского как в стране так и за рубежом.

«Если президент не хочет, чтобы близких к нему людей, решающих с ним вопросы за одним столом, выбивали из игры с помощью ФБР, он должен набирать субъектность, а не продолжать снимать новые сценки для уже не смешного сериала», – подытожил Бутусов.