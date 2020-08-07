Портников: Патриотам Украины необходимо объединиться

Патриотическим силам Украины необходимо объединить свои усилия вместе с «Европейской Солидарности» Порошенко. Прежде всего это касается «Голоса».

Патриотизм – это умение объединяться. Объединяться с патриотами, а не с популистами, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Патриотизм – это умение работать на страну, а не на собственные амбиции. Патриотизм – это понимание перспективы», – пишет публицист.

«Эти простые истины должны быть важными для лидера партии «Голос» Киры Рудык. Но еще более важным для нее и для сторонников «Голоса» знать правду», – уточнил он.

Народный фронт, который был ведущей партией украинских патриотов, был уничтожен не без участия Петра Порошенко и его окружения. Но после гибели Народного фронта единственной серьезной партией украинских патриотов стала «Европейская солидарность».

«Других партий у нас просто нет. У сторонников «русского мира» является ОПЗЖ. У тех, кому наплевать и на Украине, и на Россию – «Слуги народа», – отмечает Портников.

А у тех, кто все еще рассчитывает на то, что украинское государство состоится, сейчас просто нет выбора, считает Портников – «Европейская солидарность» или капитуляция. И при является этом совершенно не важно, нравится вам Порошенко или нет. Важно – украинец вы или нет.

«Задачей «Голоса» было бороться за популистский электорат со «слугами». Вместо этого «Голос» начал борьбу за патриотический электорат – и проиграл, превратился в партию-однодневку еще в Вакарчука. А после ухода Вакарчука из политики он и партией-однодневкой быть перестал», – подчеркивает Портников.

Теперь все, что может эта партия – отбирать у ЕС голоса на западе Украины, продолжать свою агонию и агонию «Слуг». Но будущее Украины определится Не этими партиями, а борьбой между ЕС и ОПЗЖ. И от того, кто победит в этой борьбе, зависит само существование Украины.

«А будущее политиков с «Голоса» зависит от того, смогут ли они встроиться в структуру «Европейской Солидарности». Это тоже правда, которую им нужно знать», – подытожил Портников.