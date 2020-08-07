Сигнал Зеленскому: США додавливают Коломойского

США решили выбить Коломойского из украинской политики, и вообще из всякой политики и бизнеса. Это четкий сигнал для Зеленского.

ФБР США продолжают следственные действия портив американских компаний олигарха Игоря Коломойского в Кливленде и Майами. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Коломойского и Боголюбова в отмывании в США миллиардов долларов, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Далее, Юрий Бутусов разбирает по пунктам основные претензии властей США к украинским олигархам.

«Во-первых, Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Коломойского и Боголюбова в отмывании в США миллиардов долларов, «украденных в ПриватБанке, пишет «Вашингтон Пост» и добавляет, что Коломойского «считают союзником президента Украины», – пишет главред.

При этом особо подчеркивается близость Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Настолько близким, что «президент сделал юриста Коломойского (Андрея Богдана) главой своей администрации». Слово «Зеленский» в статье об отмывании денег Коломойским второе по частоте упоминаний», – отмечает Бутусов.

Олигархов подозревают в причастности к откровенно криминальной деятельности.

«Во-вторых, Минюст считает, что деньги двух украинских олигархов Коломойского и Боголюбова имеют криминальное происхождение», – подчеркивает Бутусов.

«В-тетьих, Минюст дает однозначную квалификацию событиям в ПриватБанке – это воровство денег, которое нанесло ущерб Украине на сумму $5,5 млрд, и заставило государство докапитализировать банк», – добавил он.

Солидным является список компаний попавших под контроль украинских олигархов Коломойского и Боголюбова в США. Среди них металлургические заводы, коммерческая недвижимость и другие ценные активы.

«В-четвертых, перечислено имущество, связанное с Коломойским, Боголюбовым в США – крупнейшая компания в сфере недвижимости в Кливленде, 5 млн квадратных футов недвижимости в штате Огайо, металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству телефонов в Иллинойсе, коммерческая недвижимость в Техасе – офисный парк в Далласе, а также бизнес-центр в Луисвилле», – отмечает Бутусов.

«В-пятых, Минюст проводит следственные действия по партнерам Боголюбова и Коломойского в США – Мордехаю Корфу и Уриэлю Лэйберу. Проведены обыски в офисах различных компаний группы «Оптима», связанной с Коломойским», – уточняет он.

Кроме того, власти США недвусмысленно намекают Зеленскому насчет недопустимости его контактов с Коломойским.

«В-шестых, в обвинениях этого нет, но в статье «Вашингтон пост» детально отмечено, что Коломойский тесно связан с президентом Владимиром Зеленским», – подчеркивает Бутусов.

«Говорится об их сотрудничестве, о том, что Коломойский себя комфортно чувствует в Украине благодаря сотрудничеству с Зеленским, что Зеленскому крайне важна поддержка телеканала Коломойского», – добавил он.

Из всего Бутусов делает ряд выводов.

«Какие выводы», – отмечает Бутусов.

Далее он по пунктам разбирает основанные выводы из проводимых следственных и судебных действий против Коломойского и Боголюбова в США:

«Во-первых, США решили выбить Коломойского из украинской политики, и вообще из всякой политики и бизнеса», – подчеркивает Бутусов.

«Во-вторых, США посылают сигнал Зеленскому, что Коломойский слишком сильно на него влияет и мешает американским интересам в Украине, и это сотрудничество неприемлемо, и США сделают все, чтобы устранить влияние Коломойского на Зеленского», – отмечает он.

Кроме того, власти США не допустят дестабилизации украинской финансовой системы. К этому может привести разрушение «ПриватБанка».

«В-третьих, США не допустят разрушения ПриватБанка и его последующего возврата Коломойскому. США не допустят оправдания Коломойского и Боголюбова по данному делу, не допустят им возврата каких-то активов или получения преференций», – отмечает Бутусов.

По весей видимости все это только начало компании по исключению влияния Коломойского на украинскую, или какую-либо иную политику и бизнес.

США обвинили Коломойского и послали сигнал Зеленскому1. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против… Geplaatst door Юрий Бутусов op Donderdag 6 augustus 2020

«В-четвертых, за первым обвинением последуют и другие действия по всем структурам, партнерам, счетам, проводкам, что, по опыту Павла Лазаренко, может завершиться конфискацией», – подчеркивает Бутусов.

«Впрочем, Коломойский готовился к такому сценарию, так что чем завершаться претензии к связанным с ним активам пока не ясно», – добавил он.

Кроме того данные действия США свидетельствуют о неослабевающем интересе к Украине и украинским делам.

«И на конец, вопреки всем вздохам о «потере интереса к Украине», попытки наших иностранных партнеров перед местными выборами только усиливаются. США четко показали, что являются самым влиятельным игроком в украинской политике и способны совершать стратегические ходы», – подытожил Бутусов.